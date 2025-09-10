Điều gì đằng sau những thông tin sai lệch về Vingroup?

Tập đoàn Vingroup vừa phát đi thông cáo cho biết đã trình báo cơ quan chức năng và khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về hành địa đặt, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm, pháp lý và thông tin cá nhân lãnh đạo tập đoàn. Vậy sự thật đằng sau những tin đồn là gì?

Nợ vay chỉ chiếm 29% tổng tài sản, cơ cấu an toàn

Theo Vingroup, các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, khoản 800.000 tỷ đồng nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 trên báo cáo tài chính thực chất là tổng các khoản nợ phải trả của Vingroup (gồm các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn từ hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh thu chưa thực hiện, các khoản phải trả người lao động, chi trả thuế…).

Trong đó, tổng nợ vay tài chính của Vingroup tại ngày 30/6/2025 chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% tổng tài sản. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu tương ứng ở mức 1,8 lần. Đây là chỉ số an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam. Phần lớn các khoản vay này đều được đảm bảo bằng tài sản bao gồm hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, bất động sản đầu tư, cổ phiếu một số công ty mà Vingroup nắm giữ.

Mặt khác, tại 30/6/2025, Vingroup có khoản tiền và tương đương tiền khổng lồ, lên đến trên 74.760 tỷ đồng. Nguồn tiền này có được là do hoạt động kinh doanh đem lại dòng tiền thuần gần 70.750 tỷ đồng, trong khi hoạt động tài chính cũng mang lại dòng tiền trên 53.900 tỷ đồng. Điều này cho thấy khả năng trả nợ và vay nợ của Vingroup vẫn ở mức tốt và nguồn tiền trả nợ không chỉ đến từ việc cơ cấu nợ mà còn đến từ hoạt động kinh doanh.

Nguyên tắc “vay được – trả được”

Riêng về rủi ro trái phiếu, tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ trái phiếu của Vingroup khoảng 78.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2023 và 2024, Vingroup đã thanh toán hơn 67.300 tỷ đồng trái phiếu, trong đó thanh toán trước hạn gần 6.460 tỷ đồng trái phiếu. Những con số này cho thấy nguyên tắc “vay được – trả được” của Vingroup, củng cố niềm tin của giới đầu tư trong và ngoài nước.

Việc thanh toán đều đặn này cũng giúp trái phiếu Vingroup duy trì sức hấp dẫn. Trong các báo cáo phân tích, nhiều công ty chứng khoán vẫn coi trái phiếu của tập đoàn là một trong những “tài sản an toàn” trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt nhờ lịch sử tín dụng tốt và giá trị tài sản bảo đảm lớn.

Thực tế, trái phiếu với Vingroup không phải gánh nặng, mà là công cụ tài chính chiến lược. Trong nhiều thương vụ, tập đoàn đã chủ động tối ưu cơ cấu nợ thành công, kéo dài kỳ hạn thanh toán và giảm áp lực ngắn hạn. Giai đoạn năm 2022-2023, Vingroup liên tục hoán đổi và mua lại trái phiếu trước hạn, đồng thời phát hành mới theo hướng kỳ hạn dài hơn, lãi suất hợp lý hơn.

Với lịch sử trả nợ đúng hạn, cấu trúc dòng tiền đa trụ cột, cùng chiến lược chủ động tối ưu hóa cơ cấu nợ, Vingroup đang chứng minh năng lực quản trị vốn vượt trội.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Vietcap cho rằng ngoài VinFast, hầu hết các công ty con của Vingroup đều có khả năng tự duy trì để thực hiện các nghĩa vụ nợ và hoạt động kinh doanh. CTCK này nhận thấy Vingroup luôn chủ động với các kế hoạch huy động vốn của tập đoànbao gồm mục đích tái cấp vốn nợ vay. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng cũng thể hiện cam kết sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân.

VinFast là một động lực tăng trưởng, không phải gánh nặng

Trên nền tảng vững vàng của các hoạt động kinh doanh truyền thống cốt lõi như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hệ sinh thái của Vingroup đã và đang mở rộng mạnh mẽ với hoạt động sản xuất, hạ tầng, năng lượng... Sự phát triển VinFast đã khẳng định vị thế tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam của Vingroup, đồng thời đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Vietcap dự phóng doanh số xe ô tô điện sẽ tăng trưởng 55%/24% so với cùng kỳ trong năm 2025/26, lần lượt đạt 151.000 và 187.000 chiếc. Đồng thời, kỳ vọng Việt Nam sẽ duy trì là thị trường cốt lõi của VinFast, được thúc đẩy bởi việc phổ cập xe điện ngày càng tăng ở cả đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp B2B (dịch vụ gọi xe, giao hàng).

Theo Vietcap, định hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Chính phủ có thể mở đường cho các ưu đãi bổ sung tiềm năng cho xe điện. VinFast, với vị thế là thương hiệu xe điện hàng đầu Việt Nam, có vị thế tốt để hưởng lợi từ định hướng chính sách này, được củng cố bởi mạng lưới trạm sạc rộng khắp, danh mục sản phẩm đa dạng và các dịch vụ hậu mãi hấp dẫn.

Vietcap dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Vingroup đạt 20.100 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận nửa cuối năm 2025 sẽ được thúc đẩy bởi doanh số bán bất động sản mạnh mẽ hơn so với nửa đầu năm, nhờ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận, chủ yếu từ dự án Royal Island và các giao dịch bán lô lớn mới. Lợi nhuận hoạt động của mảng khách sạn dự kiến tiếp tục duy trì tích cực từ quý 2/2025, qua đó bù đắp cho khoản lỗ từ mảng công nghiệp.