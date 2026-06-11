Điều gì tạo nên sức hút của The Emerald Boulevard trên thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM?

Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án còn tạo dấu ấn với chuẩn sống thế hệ mới thông qua mô hình căn hộ thế hệ 3, hệ sinh thái Samsung SmartThings, chuỗi tiện ích đa tầng và tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế CBRE.

Vị trí chiến lược đón đầu hạ tầng, gia tăng giá trị dài hạn

Trong bất động sản, vị trí luôn là yếu tố cốt lõi quyết định giá trị tài sản. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, những dự án nằm tại khu vực vừa sở hữu kết nối hiện hữu thuận tiện vừa hưởng lợi từ các công trình hạ tầng tương lai mới là tâm điểm thu hút của thị trường.

The Emerald Boulevard tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, giao Vĩnh Phú 10, đối diện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Đây là một trong những vị trí hiếm hoi của TP.HCM có khả năng kết nối nhanh đến trung tâm thành phố cũng như các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ và dịch vụ trọng điểm của khu vực.

The Emerald Boulevard sở hữu toạ độ vàng trên Quốc lộ 13, đón đầu cú hích hạ tầng kết nối trung tâm TP.HCM

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến Gigamall và Hàng Xanh, khoảng 20 phút về trung tâm TP.HCM và 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hệ thống tiện ích hiện hữu như bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, trường học và khu dịch vụ cao cấp đều hiện diện trong bán kính ngắn.

Không dừng lại ở lợi thế kết nối hiện tại, khu vực còn đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m với quy mô 10 - 14 làn xe, góp phần giải quyết áp lực giao thông và gia tăng khả năng kết nối liên vùng.

Song song đó, tuyến metro dọc Quốc lộ 13 dài khoảng 24,2km với 14 ga trên cao đang được nghiên cứu triển khai, kết nối trực tiếp với mạng lưới metro TP.HCM. Khi hình thành, tuyến metro này được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế, thương mại và bất động sản toàn khu vực.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, The Emerald Boulevard còn sở hữu lợi thế cận thủy hiếm có khi nằm gần sông Sài Gòn và hệ sinh thái cây xanh lâu năm của khu vực Lái Thiêu – Vĩnh Phú. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, đây được xem là một trong những giá trị bền vững góp phần nâng cao chất lượng sống cũng như tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Chuẩn sống thế hệ mới tạo nên khác biệt chỉ có tại The Emerald Boulevard

Nếu vị trí là nền tảng tạo nên giá trị dài hạn thì chính sản phẩm và trải nghiệm sống mới là yếu tố quyết định sức hút của dự án đối với khách hàng hiện nay.

Tại The Emerald Boulevard, Nhà phát triển Lê Phong lựa chọn hướng đi khác biệt khi tiên phong phát triển mô hình "căn hộ thế hệ 3" – xu hướng nhà ở đang được nhiều dự án cao cấp trên thế giới áp dụng.

Khác với mô hình căn hộ truyền thống, căn hộ thế hệ 3 đặt ánh sáng tự nhiên, thông gió và trải nghiệm sống làm trung tâm của thiết kế. Tại dự án, phòng khách, khu bếp và các phòng ngủ đều được tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng bên ngoài, giúp tối ưu khả năng đón sáng và lưu thông không khí tự nhiên. Cách thiết kế này không chỉ tạo cảm giác rộng mở mà còn nâng cao chất lượng sống hằng ngày, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm cư dân hiện đại về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thiết kế căn hộ thế hệ 3 tại The Emerald Boulevard, đón đầu xu hướng nhà ở hiện đại

Bên cạnh thiết kế, công nghệ cũng là điểm nhấn tạo nên khác biệt. The Emerald Boulevard tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings ngay từ tiêu chuẩn bàn giao, cho phép cư dân quản lý và kết nối nhiều thiết bị trong căn hộ trên cùng một nền tảng. Thay vì phải lắp đặt riêng lẻ sau khi nhận nhà, cư dân có thể trải nghiệm không gian sống thông minh ngay từ ngày đầu tiên. Điều này không chỉ gia tăng sự tiện nghi mà còn góp phần nâng cao giá trị sử dụng của căn hộ trong dài hạn.

Dự án còn được bàn giao hoàn thiện với hệ vật liệu và thiết bị đến từ nhiều thương hiệu quốc tế như Samsung, Bosch, Hafele, Yale, Grohe, Schneider Electric và An Cường. Tiêu chuẩn bàn giao đồng bộ giúp cư dân tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện, đồng thời tạo lợi thế cho nhà đầu tư khi có thể nhanh chóng đưa căn hộ vào khai thác.

Song hành với sản phẩm là hệ sinh thái tiện ích đa tầng được phát triển theo triết lý "Luxury Layered Living". Tại đây, cư dân có thể tận hưởng tổ hợp hồ bơi Boulevard Pool, Jacuzzi, sauna, Active Court, Vista Point cùng nhiều không gian thư giãn và chăm sóc sức khỏe được bố trí xuyên suốt dự án.

Không gian sống đa tầng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp

Đặc biệt, The Emerald Boulevard còn hợp tác với CBRE – đơn vị quản lý vận hành bất động sản hàng đầu thế giới. Sự đồng hành của CBRE góp phần bảo đảm chất lượng dịch vụ, duy trì tiêu chuẩn vận hành và nâng cao trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị sử dụng thực, những dự án hội tụ đồng thời vị trí chiến lược, tiềm năng hạ tầng, thiết kế tiên phong, công nghệ hiện đại và năng lực vận hành quốc tế đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ nét. Với những giá trị đó, The Emerald Boulevard không chỉ là lựa chọn an cư mà còn được xem là một trong những tâm điểm mới của thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM.