Khang Phát Century ghi dấu ấn tại lễ công bố dự án

Không chỉ đơn thuần là sự kiện ra mắt một dự án mới, chương trình còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Khang Phát Holdings, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường bằng những sản phẩm được đầu tư bài bản, pháp lý minh bạch và định hướng phát triển dài hạn.

Ngay từ những phút đầu chương trình, không khí hội trường đã trở nên sôi động khi hàng loạt thông tin quan trọng về Khang Phát Century được chính thức công bố. Bên cạnh đó, những chính sách hợp tác đặc biệt dành cho hệ thống đại lý, các chương trình hỗ trợ bán hàng và chiến lược phát triển thị trường cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các đơn vị tham dự.

Khang Phát Holdings và triết lý phát triển bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, chất lượng và giá trị thực, Khang Phát Holdings lựa chọn hướng đi khác biệt với triết lý "Chắc từ gốc - Bền từ tâm".

Theo ông Nguyễn Nhật Anh - Tổng giám đốc Khang Phát Holdings chia sẻ, mọi dự án trước khi đưa ra thị trường đều phải trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng từ vị trí, quy hoạch, pháp lý đến tiềm năng phát triển dài hạn. Đây cũng là lý do Khang Phát Century được xem là một trong những dự án chiến lược mà doanh nghiệp dành nhiều tâm huyết trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

TGĐ Khang Phát Holdings Nguyễn Nhật Anh phát biểu tại Lễ công bố dự án Khang Phát Century

Tại sự kiện, Khang Phát Holdings khẳng định mục tiêu không chỉ phát triển những sản phẩm bất động sản đơn thuần mà còn kiến tạo các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Chính định hướng phát triển lấy giá trị thực làm trọng tâm đã giúp doanh nghiệp xây dựng được niềm tin với hệ thống đối tác phân phối, đồng thời tạo nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định trong thời gian qua.

Khang Phát Century - "Báu vật truyền đời, sinh lời bền vững"

Là tâm điểm của sự kiện, Khang Phát Century được giới thiệu với quy mô 19,36ha gồm 661 sản phẩm, tọa lạc trên mặt tiền DT295B - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Các đối tác chú ý lắng nghe những thông tin thông qua phần

Thuyết trình về dự án

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và đối tác tham dự, đây là một trong những vị trí giàu tiềm năng phát triển bậc nhất khu vực khi nằm ngay cạnh cổng chính Khu công nghiệp Quang Châu - nơi hội tụ hàng loạt tập đoàn sản xuất lớn cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động đông đảo.

Lợi thế vị trí không chỉ mang lại khả năng kết nối thuận tiện mà còn tạo ra nguồn cầu thực lớn cho nhu cầu ở, kinh doanh thương mại, dịch vụ và cho thuê. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian cũng như mở ra cơ hội khai thác dòng tiền bền vững cho chủ sở hữu.

Kháng Phát Century có vị trí đắc địa

Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý hoàn thiện với sẵn sổ từng sản phẩm cũng trở thành điểm cộng quan trọng, tạo sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những sản phẩm có tính an toàn cao.

Mang thông điệp "Báu vật truyền đời - Sinh lời bền vững", Khang Phát Century được định hướng trở thành tài sản tích lũy giá trị cho nhiều thế hệ, đồng thời là cơ hội đầu tư đón đầu sự phát triển mạnh mẽ của khu vực.

Hứa hẹn tạo sức bật cho thị trường

Không chỉ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, lễ công bố Khang Phát Century còn ghi nhận sự đồng hành của hàng loạt đơn vị phân phối uy tín trên thị trường.

Nhiều đối tác đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản của Khang Phát Holdings từ quy hoạch dự án, pháp lý, chiến lược phát triển đến các chính sách hợp tác được công bố tại sự kiện.

Việc quy tụ hơn 100 đối tác và đại lý hàng đầu ngay trong lễ công bố cho thấy sức hút của dự án cũng như niềm tin của thị trường dành cho nhà phát triển.

Các Đại lý phân phối dự án Khang Phát Century

Với vị trí chiến lược, pháp lý hoàn thiện, quy mô đồng bộ cùng định hướng phát triển rõ ràng từ Khang Phát Holdings, Khang Phát Century được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản Bắc Ninh, đồng thời tạo nên những chuyển động tích cực trong thời gian tới.