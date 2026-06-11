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Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

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Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01 tháng 6 năm 2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Tica Land chính thức tổ chức lễ khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh – đánh dấu bước mở rộng chiến lược quan trọng của doanh nghiệp sau gần 6 năm hình thành và phát triển.

Sự kiện diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo công ty, đại diện các chủ đầu tư, đối tác tài chính và hàng trăm chiến binh kinh doanh từ khắp cả nước.

Về Tica Land

Công ty Cổ phần Bất động sản Tica Land được thành lập ngày 13/07/2020, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, phân phối và triển khai tiếp thị bất động sản tại Việt Nam. Trải qua gần 6 năm phát triển, Tica Land đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp, đáng tin cậy trên thị trường.

Đại lý phân phối F1 của các dự án: Vinhomes Golden Avenue, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Happy Home Tràng Cát, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Sai Gon Park...

3.000+ giao dịch thành công trên toàn hệ thống

1.500+ tỷ đồng tiền hàng đã phân phối

Top 1 đại lý phân phối tại Vinhomes Golden Avenue & Happy Home Tràng Cát; 50+ chủ đầu tư và đối tác tài chính đồng hành.

Dấu mốc chiến lược tại thị trường phía Nam

Việc mở văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi có tính toán chiến lược trong lộ trình phát triển của Tica Land. TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu nhà ở thực luôn ở mức cao – là thị trường mà Tica Land đã theo dõi và chuẩn bị thâm nhập trong nhiều năm.

Lễ khai trương cũng ghi nhận nghi thức trao quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Lụa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, khẳng định cam kết của Tica Land trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản địa, am hiểu thị trường phía Nam để dẫn dắt chiến lược phát triển tại khu vực này.

Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là một địa điểm làm việc mới. Đây là minh chứng cho khát vọng vươn xa của Tica Land – kiến tạo giá trị, kết nối cơ hội và mang đến những giải pháp bất động sản chất lượng cho khách hàng tại thị trường năng động bậc nhất cả nước.

Tica Land chính thức khai trương văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Bối cảnh thị trường và định hướng phát triển

Theo đánh giá của Tica Land, thị trường bất động sản TP.HCM và khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi tích cực sau nhiều năm biến động. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản và tham gia các sự kiện bán hàng gia tăng rõ rệt, cho thấy tâm lý người mua đang dần chuyển biến theo hướng chủ động và có định hướng hơn.

Dòng tiền trên thị trường có xu hướng tập trung vào những sản phẩm có giá trị thực, pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng kết nối tốt và do chủ đầu tư uy tín phát triển. Đây chính là phân khúc mà Tica Land tập trung phân phối – một lợi thế cạnh tranh rõ ràng khi bước vào thị trường phía Nam.

Tica Land xác định mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo tại TP.HCM là: xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, mở rộng hệ thống sàn liên kết, đẩy mạnh phân phối các dự án trọng điểm khu vực phía Nam và nâng cao trải nghiệm dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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