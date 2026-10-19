Điều ít biết về sao nhí mới nổi, đang gây sốt màn ảnh

Những phân cảnh khiến khán giả nghẹn lòng

Trong bộ phim giờ vàng Căn nhà không mái che , bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie, Duy Hưng và Thu Hà Ceri, diễn xuất của sao nhí Minh Xíu cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cậu bé đảm nhận vai Khang, con trai của Hạnh (Huyền Lizzie) và Bình (Doãn Quốc Đam).

Phân cảnh cậu bé Khang khóc gọi bố khiến nhiều khán giả nghẹn lòng.

Khang là cậu bé ham ăn, ham chơi, hồn nhiên và giàu tình cảm. Sống trong gia đình có người bố nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên bạo hành vợ, Khang vẫn dành cho bố sự yêu thương gần như vô điều kiện. Dù chứng kiến mẹ chịu nhiều đau khổ, cậu bé vẫn tin vào những điều tốt đẹp ở người cha.

Sự đối lập ấy trở thành điểm nhấn trong diễn biến tâm lý nhân vật. Khang có thể vui vẻ, thích thú khi được bố tặng hai con gà chọi làm quà sinh nhật muộn, nhưng cũng lập tức buồn bã khi thấy bố rời đi. Với cậu bé, những món quà giản dị và khoảnh khắc được bố quan tâm vẫn là niềm vui lớn, bất chấp những tổn thương đang diễn ra trong gia đình.

Ở phân cảnh Bình bạo hành vợ, Khang hớt hải chạy đến, ôm chặt lấy lưng bố, cố gắng ngăn những đòn roi giáng xuống mẹ. Tiếng khóc nức nở cùng lời cầu xin : “Bố ơi con xin bố! Đừng đánh mẹ nữa!” khiến người xem xót xa trước sự bất lực của một đứa trẻ phải chứng kiến bạo lực gia đình.

Khi Bình cầm dao đe dọa, gương mặt hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi của Khang càng khắc họa rõ nỗi ám ảnh mà những trận cãi vã, đòn roi để lại. Cậu bé vừa sợ bố, vừa cố bảo vệ mẹ, bị đặt vào tình thế vượt quá khả năng của một đứa trẻ.

Dù vậy, Khang không vì những hành động sai trái của bố mà hoàn toàn mất đi tình cảm dành cho người cha. Khi trò chuyện với Sơn (Sơn Tùng), bạn của chị Thơ (Thu Hà Ceri), cậu bé vẫn khẳng định: “Trừ những lúc em sợ bố ra thì em vẫn yêu bố...Tại vì bố là bố của em mà” . Với cậu, tình thân vẫn là điều tự nhiên, khó có thể cắt đứt chỉ vì những biến cố xảy ra.

Minh Xíu vào vai Khang, con trai của Bình (Doãn Quốc Đam) và Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim “Căn nhà không mái che”.

Ở tập 2, khi Bình chuẩn bị rời nhà sau quyết định ly hôn với Hạnh, Khang tiếp tục lấy nước mắt khán giả bằng những câu hỏi ngây ngô: “Bố ơi... giờ bố sẽ đi đâu? Hay là bố đừng uống rượu, đừng đánh bạc, rồi bố đừng đi nữa…Thế sau này bố có về nhà mình nữa không ạ?”.

Không cần liên tục gào khóc, Minh Xíu vẫn thể hiện được sự bơ vơ, mong chờ và hụt hẫng của nhân vật qua ánh mắt, nét mặt chùng xuống. Khang dường như vẫn hy vọng bố có thể thay đổi để gia đình được ở bên nhau.

Diễn xuất của Minh Xíu nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội. Một số khán giả bày tỏ sự xúc động trước cảnh cậu bé gọi bố, nhận xét vai Khang khiến họ day dứt hơn về cuộc chia tay của hai nhân vật Bình và Hạnh.

Tăng 5kg để đóng phim cùng Doãn Quốc Đam

Trước vai Khang, Minh Xíu cũng ghi dấu với vai Đức trong Cách em 1 milimet. Để có tạo hình phù hợp với Khang, diễn viên nhí Minh Xíu đã chủ động tăng khoảng 5kg và làm sẫm màu da.

Minh Xíu tăng 5kg, làm sẫm màu da để phù hợp với tạo hình nhân vật Khang trong phim “Căn nhà không mái che”.

Tại buổi ra mắt phim, Minh Xíu từng chia sẻ em khá sợ khi thực hiện cảnh quay có tình tiết bạo lực. Trong quá trình quay tập đầu, Doãn Quốc Đam vô tình ném dép trượt vào tay bạn diễn nhỏ tuổi, khiến cậu bé đau và hoảng sợ. Sự tự nhiên trong những phân đoạn giàu cảm xúc giúp Minh Xíu tạo được sự kết nối với các diễn viên trưởng thành, đặc biệt là Doãn Quốc Đam trong vai người cha Bình.

Huyền Lizzie cũng chia sẻ sự bất ngờ trước cách làm việc của Minh Xíu. Đây là bộ phim thứ hai mà diễn viên nhí đảm nhận vai chính.

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, bắt đầu học diễn xuất từ năm lớp 2 nhưng chỉ thực sự nhận ra niềm yêu thích sau khi tham gia Cha tôi, người ở lại.

Minh Xíu từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình, trong đó có “Cách em 1 milimet” và “Đồng hồ đếm ngược”.

Trong Đồng hồ đếm ngược, cậu bé từng khiến ê-kíp bất ngờ khi hoàn thành một phân đoạn độc thoại dài khoảng hai trang kịch bản. Thay vì học thuộc lời thoại một cách máy móc, Minh Xíu tập trung hiểu cảm xúc của nhân vật để thể hiện tự nhiên hơn.

Với phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi, diễn viên nhí dành một tuần tập luyện các kỹ thuật nhào lộn trên không. Dù phân đoạn này cuối cùng không xuất hiện trong bản phim ra rạp, quá trình chuẩn bị vẫn cho thấy sự đầu tư của cậu bé đối với công việc diễn xuất.

Bên cạnh lịch đóng phim, Minh Xíu vẫn đi học và nhận sự hỗ trợ từ gia đình, giáo viên để theo kịp chương trình. Ngoài giờ học và làm việc trên phim trường, cậu bé có sở thích chơi bóng rổ, đánh trống và từng tham gia trình diễn thời trang.