Diệu Nhi đừng bước vào vết xe đổ

Tranh cãi từ chiêu trò "gây cười" của nghệ sĩ

Trong tập 8 Sao nhập ngũ 2025, phần thi đối kháng giữa Diệu Nhi và Trang Pháp trở thành tâm điểm bàn luận khi Diệu Nhi bất ngờ dùng "chiêu" thè lưỡi, liếm vào tay và mặt đối thủ để gây phân tâm. Trang Pháp nhiều lần giật mình, phải hét lớn cầu cứu.

Khoảnh khắc tạo tranh luận của Diệu Nhi.

Không dừng lại ở đó, Diệu Nhi còn có hành động bôi nước bẩn lên người khác. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo ý kiến tranh luận gay gắt.

Một bộ phận khán giả cho rằng Diệu Nhi chỉ muốn tạo tình huống hài hước. Ý kiến khác đánh giá hành động này phản cảm, mất vệ sinh và thiếu phù hợp để phát sóng trên truyền hình. Nhiều người cũng nhấn mạnh chương trình gắn liền với hình ảnh quân ngũ nên càng cần sự chừng mực, tránh biến thử thách đối kháng thành tình huống gây cười quá đà.

Trước đó trong show Chiến sĩ quả cảm, tại buổi huấn luyện chữa cháy tại Trường Đại học PCCC, bộ đôi Tiến Luật và Lê Dương Bảo Lâm đã tranh thủ pha trò, thể hiện tính cách hài hước. Tuy vậy hành động này không phù hợp với môi trường huấn luyện vốn đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ. Cả hai bị chỉ huy nhắc nhở, phải thực hiện hình phạt theo kỷ luật quân đội ngay trên sân tập.

Nam diễn viên Song Luân cũng bị nhắc nhở khi vừa dập xong lửa đã cố tình kéo dài thời gian, đùa giỡn với bình chữa cháy. Anh sau đó thừa nhận: “Tôi đã quá khích, xin nhận lỗi”.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình với cách hành xử của Song Luân. Họ kỳ vọng nam diễn viên giữ thái độ nghiêm túc hơn trong các tập tiếp theo, nhất là khi anh đang nhập vai chiến sĩ.

Cân bằng tính giải trí

Được sống và thực hành trong môi trường quân ngũ hay ngành công an tại show thực tế là cơ hội chân thật cho nghệ sĩ trải nghiệm. Đây là cơ hội vàng để họ gần gũi công chúng và xây dựng cho thấy nhiều khía cạnh chưa từng khai phá của bản thân.

Môi trường kỷ luật, nghiêm nghị lại hoàn toàn đối lập với phong cách tự nhiên, thoải mái mà nhiều nghệ sĩ quen giữ để tương tác với khán giả. Một khi sơ suất, sự khác biệt này lập tức trở thành "tai nạn” khó cứu vãn.

Diễn viên Mắt biếc Khánh Vân từng bị lập nhóm anti, hứng chịu làn sóng chỉ trích sau Sao nhập ngũ 2020.

Trường hợp của diễn viên Khánh Vân ở Sao nhập ngũ 2020 là ví dụ điển hình. Cô từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì cách hành xử bị cho là quá tiểu thư, cố chấp, thậm chí hỗn khi xưng hô cộc lốc với đàn chị. Sự cố này đã khiến mạng xã hội dậy sóng, một nhóm antifan thu hút tới 45.000 thành viên, đẩy nữ diễn viên vào giai đoạn suy sụp trong sự nghiệp. Khánh Vân sau đó thừa nhận thiếu kinh nghiệm cư xử và rút ra bài học.

Nhà sản xuất các show này phải cân não khi luôn giữ tinh thần nghiêm túc để tôn vinh hình ảnh người lính, người chiến sĩ cảnh sát, nhưng đồng thời phải đảm bảo rating, sự giải trí cần thiết của game show truyền hình thực tế.

Việc lựa chọn người nổi tiếng cũng là canh bạc. Họ có thể xuất sắc trên sân khấu nhưng lại không phù hợp với môi trường kỷ luật. Nếu người nổi tiếng có đời tư lùm xùm hoặc thiếu ý thức, khi drama xảy ra, không chỉ danh tiếng cá nhân bị đe dọa mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng vũ trang.

Hồi đầu tháng 9, sau khi Độ Mixi bị lộ clip hút shisha, không ít người dùng mạng đề nghị nhà sản xuất Sao nhập ngũ cắt hình ảnh của nam streamer. Trên fanpage chương trình đã xóa bài đăng riêng về Độ Mixi, dù các video anh xuất hiện chung với những thành viên khác vẫn còn.

Độ Mixi bị gỡ hình ảnh trên fanpage game show Sao nhập ngũ sau khi vướng lùm xùm.

Nhiều ý kiến chỉ ra bản chất của chương trình này là giải trí thực tế. Mục tiêu chính là lan tỏa, giúp dân với quân gần gũi hơn. Nếu không có yếu tố giải trí, không có người xem, chương trình sẽ không thể đạt được mục đích lan tỏa. Khán giả không nên quá cứng nhắc và khắt khe với những sơ suất của nghệ sĩ, những người không phải quân nhân chuyên nghiệp.

Trước nhiều tranh luận trái chiều, người xem nên nên giữ cái nhìn cân bằng, khách quan. Các ý kiến nhận định có thể rộng lượng với những sai sót do bỡ ngỡ, nhưng cần nghiêm khắc trước hành vi phản cảm hay thiếu tôn trọng kỷ luật. Chính áp lực từ công chúng sẽ buộc nhà sản xuất chỉn chu hơn, để game show về quân đội, công an thực sự trở thành cầu nối đẹp giữa nhân dân và lực lượng vũ trang.