Digital Banker, xu hướng phát triển nhân lực ngân hàng thế hệ mới

Đón đầu xu hướng này, ngân hàng Phương Đông (OCB) tiên phong triển khai chương trình đào tạo Digital Banker, giúp đội ngũ nhân sự, đặc biệt là thế hệ trẻ, trang bị thêm những kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường số.

Khi banker cần nhiều hơn kiến thức nghiệp vụ

Trước đây, hình ảnh một banker thường gắn với quầy giao dịch, những cuộc tư vấn trực tiếp hay các cuộc gọi chăm sóc khách hàng. Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, cách khách hàng tìm hiểu và lựa chọn dịch vụ tài chính cũng đã thay đổi. Họ có thể tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, xem một video hay tham khảo trải nghiệm từ chính những người đang làm việc trong ngành.

Sự thay đổi này khiến vai trò của người làm ngân hàng ngày càng mở rộng. Một banker không chỉ cần hiểu rõ sản phẩm mình đang tư vấn mà còn cần biết cách giải thích những vấn đề tài chính phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ tiếp cận. Khả năng sử dụng các nền tảng trực tuyến, giao tiếp linh hoạt và chủ động chia sẻ kiến thức cũng dần trở thành những kỹ năng quan trọng trong công việc.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và giao tiếp trên nền tảng số dần trở thành những kỹ năng quan trọng với nhân sự ngành ngân hàng.

Tuy nhiên, với lĩnh vực ngân hàng, việc xuất hiện và chia sẻ trên mạng xã hội cũng có những yêu cầu riêng. Thông tin phải chính xác, dữ liệu khách hàng cần được bảo mật và mỗi chia sẻ đều phải phù hợp với quy định, chuẩn mực nghề nghiệp. Vì vậy, để một banker tự tin hơn trên các nền tảng trực tuyến, việc đào tạo không thể chỉ dừng ở kỹ năng quay video hay sáng tạo bài viết, mà cần giúp họ hiểu đúng, làm đúng và biết cách phát huy thế mạnh chuyên môn của mình.

Đây cũng là lý do OCB chủ động đưa hoạt động đào tạo kỹ năng truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân vào chương trình phát triển nhân sự. Ngân hàng hướng đến việc giúp mỗi nhân viên có thêm cách tiếp cận khách hàng, chia sẻ kiến thức và giới thiệu những giải pháp tài chính thiết thực. Thay vì chỉ truyền tải thông tin từ phía ngân hàng, chính những banker am hiểu sản phẩm và nhu cầu khách hàng sẽ trở thành những người kể câu chuyện gần gũi, đáng tin cậy hơn.

OCB Next Gen – Từ lớp học đến những trải nghiệm thực tế

Hiện thực hóa định hướng này, OCB phối hợp cùng đối tác triển khai chương trình OCB Next Gen 2026. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ nhân sự trẻ, tập trung vào kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân, sáng tạo nội dung, giao tiếp trên mạng xã hội và ứng dụng công nghệ trong công việc.

Điểm đáng chú ý của chương trình là học viên không chỉ nghe giảng mà phải trực tiếp bắt tay vào thực hiện. Từ việc xây dựng hồ sơ cá nhân, lựa chọn phong cách phù hợp, phát triển kênh riêng đến lên ý tưởng và sản xuất video ngắn, mỗi nội dung đều được thực hành và góp ý cụ thể. Các mentor có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, tài chính – ngân hàng cũng đồng hành để giúp học viên điều chỉnh cách thể hiện, cải thiện kỹ năng và tìm ra thế mạnh của bản thân.

Tại OCB Next Gen 2026, các học viên được trực tiếp trao đổi cùng mentor, thực hành sáng tạo nội dung và nhận góp ý để hoàn thiện kỹ năng ngay tại lớp học.

Đặc biệt, sau vòng Bootcamp 2026 được diễn ra vào tháng 8 vừa qua, các học viên bước vào chuỗi thử thách 30 ngày (30-day Challenge). Trong khoảng thời gian này, mỗi người liên tục lên ý tưởng, sản xuất video, đăng tải và tiếp nhận đánh giá để hoàn thiện sản phẩm qua từng ngày. Đây cũng là cách chương trình giúp học viên làm quen với áp lực thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc nắm bắt kiến thức trong lớp học.

Song song với kỹ năng sáng tạo và kể chuyện tài chính, chương trình còn dành thời lượng cho những nội dung thiết thực đối với người làm ngân hàng như an toàn thông tin, quy định khi tham gia mạng xã hội, bảo mật dữ liệu và văn hóa ứng xử trực tuyến. Học viên cũng được tiếp cận các công cụ AI và những ứng dụng công nghệ hỗ trợ quá trình xây dựng, sản xuất và phát triển nội dung. Qua đó, những kiến thức nghiệp vụ vốn có nhiều thuật ngữ chuyên môn được khuyến khích thể hiện theo cách sinh động hơn, chẳng hạn thông qua một video ngắn, một câu chuyện tư vấn hay những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế. Mỗi banker có thể lựa chọn cách thể hiện phù hợp với cá tính và chuyên môn của mình, miễn là thông tin được truyền tải chính xác và có ích cho người xem.

Thông qua hashtag #OCBNextGen, người xem có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về các sản phẩm, dịch vụ OCB qua những video sáng tạo, gần gũi và dễ hiểu.

Sau quá trình đào tạo và thử thách, 30 học viên nổi bật được lựa chọn để bước vào chặng phát triển chuyên sâu. Ngày 09/11/2026, tại The Hallmark (Hội sở OCB), Top 30 O-Bankers sẽ tham gia phiên huấn luyện cuối cùng và sự kiện tổng kết OCB Next Gen. Tại đây, các học viên tiếp tục thực hành sản xuất video, livestream, kể chuyện tài chính và hoàn thiện cách xây dựng kênh cá nhân dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

"Việc lựa chọn 30 gương mặt tiêu biểu không chỉ ghi nhận nỗ lực của các học viên trong suốt chương trình mà còn mở ra cơ hội để những nhân sự xuất sắc tiếp tục phát huy những kỹ năng đã học trong công việc. Đây sẽ là những "gương mặt truyền thông" góp phần đưa hình ảnh OCB đến gần hơn với khách hàng trên các nền tảng trực tuyến". Đại diện Lãnh đạo OCB chia sẻ.

Thông qua OCB Next Gen, OCB cho thấy một hướng tiếp cận mới trong đào tạo nhân sự ngân hàng: không chỉ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn mà còn chủ động chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho sự thay đổi của ngành bởi trong môi trường ngân hàng ngày càng số hóa, lợi thế của một banker không chỉ nằm ở những gì họ biết, mà còn ở cách họ ứng dụng kiến thức, giao tiếp và tạo dựng niềm tin với khách hàng.