Định giá VN-Index vẫn hấp dẫn trong trung và dài hạn, song cần lưu ý 4 rủi ro này

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán BSC nhận định rằng, thị trường từ tháng 10 bước vào giai đoạn trũng thông tin và nhà đầu tư có xu hướng giao dịch thận trọng, chủ động chốt lời một phần những cổ phiếu đã tăng mạnh trong giai đoạn trước.

Động lực nâng đỡ thị trường trong tháng đến từ thông tin vĩ mô tích cực như FTSE Russell thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, nhưng tùy thuộc vào kết quả của đợt rà soát vào tháng 3/2026.

Một số lực đẩy khác tới từ các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đạt mức tăng trưởng tốt và KQKD quý 3/2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với mức tăng trưởng LNST của VN-Index tăng 27,6% so với cùng kỳ và LNST toàn thị trường tăng hơn 35,1%.

Trong tháng 10, hệ số P/E của VN-Index dao động quanh vùng 15- 16,5 trước khi giảm mạnh và chốt phiên ngày 31/10/2025 tại mức 13,91, giảm gần 10% so với tháng trước. Hệ số P/E chiết khấu hơn 10% so với mức P/E trung bình 5 năm và tiếp tục vận động trên ngưỡng -1 độ lệch chuẩn.

Trong khi đó, hệ số của P/B của VNI đạt mức 1,96, giảm 4,29% so với tháng trước. " Định giá hiện tại của VN-Index được đánh giá hấp dẫn trong trung và dài hạn hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường ", báo cáo nêu rõ.

Hệ số P/E có thể mở rộng biên độ dao động lên 13,5-15,x trong kịch bản tích cực khi VN-Index dao động quanh vùng 1.550- 1.770 và tiếp tục xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Dù vậy, BSC đánh giá thị trường chứng khoán có thể đối mặt với rủi ro như: (1) Tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao; (2) Giá vàng trong nước cùng với giá vàng thế giới tăng; (3) Lãi suất huy đông tăng; (4) Áp lực bán ròng từ khối nhà đầu tư nước ngoài.

Về dòng tiền ngoại, khối ngoại tiếp tục thu hẹp đà bán ròng trong tháng 10 với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn đạt hơn 24.150 tỷ đồng, giảm 10,4% so với tháng trước. Xu hướng bán ròng tiếp tục được duy trì tại một số thị trường trong khu vực Châu Á, với mức rút ròng mạnh tại Thái Lan (-71,9 triệu USD); Đài Loan (-3,8 tr.USD); Hàn Quốc (-5,2 tr.USD).

BSC chỉ ra rằng áp lực rút vốn của khối ngoại đến từ: (1) Bối cảnh vĩ mô thế giới: căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang trở lại; (2) Rủi ro tỷ giá mặc dù đã hạ nhiệt tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao trên 26.000 VND/USD; (3) Lãi suất huy động tăng.

Những điều này khiến cho nhà đầu tư nước ngoài tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn để trú ẩn. Tuy nhiên, triển vọng thu hút dòng vốn đầu tư từ khối ngoại quay trở lại trong trung và dài hạn vẫn được hỗ trợ từ kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và làn sóng IPO lần thứ 3 của các doanh nghiệp tiềm năng trong thời gian tới.