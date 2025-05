Định hình hệ sinh thái tài chính linh hoạt và toàn diện hơn cho startup

Với chủ đề “Tái định nghĩa nguồn vốn”, Venture Forum 2025 không chỉ kết nối giới khởi nghiệp với các nhà đầu tư mà còn tạo động lực cho dòng vốn hướng đến hệ sinh thái starup tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Venture Forum 2025 đã thu hút hơn 200 khách mời là lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong giới đầu tư và khởi nghiệp (startup), mở ra không gian đối thoại cởi mở, thực chất nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư hiệu quả.

Đặc biệt, lần đầu tiên ba tổ chức cho vay mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á – Genesis Alternative Ventures, InnoVen Capital và January Capital – cùng hội tụ tại Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn hấp dẫn cho các startup Việt.

"Để thúc đẩy Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo, việc mở rộng và tái định hình các dòng vốn đóng vai trò nền tảng. Sự kiện Venture Forum 2025 không chỉ kết nối startup và nhà đầu tư, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái tài chính hiện đại, linh hoạt – nơi nguồn vốn đi cùng chiến lược và công nghệ, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững" - Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh.

Điều phối phiên tọa đàm “When Banks Think Like VCs: Unlocking Innovation Through Strategic Investments” trong khuôn khổ sự kiện , ông Bùi Hải Nam, CEO Sổ Bán Hàng nhấn mạnh rằng Nghị quyết 68 mới đây đem đến tiềm năng tạo ra hàng tỷ USD đầu tư vào đổi mới sáng tạo, đang mở ra cơ hội lớn để ngân hàng và startup cùng hợp tác, nhưng làm thế nào để ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn siêu nhỏ tiếp cận tín dụng, công cụ và dịch vụ tài chính một cách dễ dàng?

Thách thức lớn nhất được các diễn giả chỉ ra là việc ngành ngân hàng phải tuân thủ yêu cầu bảo toàn vốn nghiêm ngặt, khiến việc đầu tư trực tiếp vào startup – đặc biệt là các công ty ngoài lĩnh vực tài chính – trở nên khó khăn.

"Nếu nhận 100 USD tiền gửi, chúng tôi phải đảm bảo khả năng trả lại đúng 100 USD. Vì vậy, khi chúng tôi cho vay 100 USD, chúng tôi cũng phải có khả năng lấy lại 100 USD đó, 100%. Đó có lẽ là lý do tại sao hoạt động kinh doanh ngân hàng có vẻ khá bảo thủ, rất phòng thủ và không chấp nhận rủi ro”, ông Daisuke Suzuki - Phó Tổng GĐ Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh Hà Nội chia sẻ.

Ông Daisuke Suzuki - Phó Tổng GĐ Ngân hàng MUFG Bank chi nhánh Hà Nội

Ông Fred Lim, nguyên CEO kiêm Phó Chủ tịch TNEX thì chỉ ra rằng SMEs, chiếm tới 98% doanh nghiệp tại Việt Nam, khó tiếp cận vốn do thiếu minh bạch tài chính và chi phí tiếp cận vốn sẽ là cao, tuy nhiên, ông cũng có niềm tin rằng, tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực trong tương lai gần.



Ông Fred Lim, nguyên CEO kiêm Phó Chủ tịch TNEX

"Hiện nay, SMEs phải chuẩn bị hàng loạt hồ sơ, đến ngân hàng, chờ đợi hàng giờ. Nhưng trong 12 tháng tới, tôi tin quá trình này sẽ thay đổi. Ngân hàng sẽ chủ động tiếp cận SMEs, dựa trên dữ liệu và kết nối, mang đến trải nghiệm thực tế và hiệu quả" - đại diện TNEX nhấn mạnh.

Để vượt qua những rào cản này, các diễn giả đề xuất rằng ngân hàng cần tận dụng công nghệ cũng như thúc đẩy sự hợp tác với fintech.

Ông Fred Lim chia sẻ, hiện TNEX sử dụng dữ liệu giao dịch thời gian thực để đánh giá tín dụng SMEs, so sánh hiệu suất của họ với các đối thủ trong ngành. Phương pháp này không chỉ giúp giảm tỷ lệ rủi ro tín dụng xuống dưới 3%, thậm chí dưới 1% trong một số trường hợp, mà còn cung cấp vốn với chi phí thấp hơn.

Ông Bùi Hải Nam bổ sung rằng các fintech như Sổ Bán Hàng và TNEX có thể đóng vai trò cầu nối, chia sẻ dữ liệu hiệu suất và xây dựng hệ thống thanh toán dựa trên dữ liệu thời gian thực để giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn tiềm năng tăng trưởng của SMEs.

“Chúng tôi không chỉ nhìn vào báo cáo tài chính mà còn vào xu hướng, tiêu chuẩn ngành và triển vọng tương lai,” ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Daisuke Suzuki cho biết MUFG đang chuyển hướng bằng cách kết nối startup với các nhà đầu tư và cung cấp thông tin thị trường, dù chưa đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Ông Loic Faussier, Co - Founder & Managing Director của VNInvest Partners bổ sung thêm rằng một số ngân hàng đã thành lập quỹ VC hoặc hợp tác với các công ty chứng khoán toàn cầu để đầu tư vào đổi mới sáng tạo, đồng thời áp dụng tư duy VC trong việc đơn giản hóa quy trình và giảm chi phí cho vay.

Sự kiện thu hút hơn 200 khách mời là lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong giới đầu tư và khởi nghiệp (startup).

Nhìn về tương lai, các diễn giả đồng thuận rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nhờ vào các chính sách hỗ trợ như miễn thuế 3 năm cho SMEs mới, dự kiến tạo ra khoảng 1 triệu doanh nghiệp mới trong năm tới.

Ông Bùi Hải Nam nhấn mạnh rằng thị trường khởi nghiệp khó có thể tiếp cận được vốn thông qua các kênh truyền thống, đòi hỏi sự đổi mới trong cách tiếp cận vốn. Ông Fred Lim khẳng định rằng sự hợp tác giữa ngân hàng, fintech và startup sẽ là chìa khóa để cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp SMEs phát triển và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, trong khi ông Daisuke Suzuki nhấn mạnh tiềm năng của việc chia sẻ thông tin và kết nối quốc tế, giúp startup Việt Nam tiếp cận cơ hội không chỉ trong nước mà còn ở khu vực.

Phiên tọa đàm “When Banks Think Like VCs” khép lại với lời kêu gọi mạnh mẽ từ ông Bùi Hải Nam: “Cơ hội thị trường rất lớn, và dù là ngân hàng, nhà sáng lập hay nhà hoạch định chính sách, chúng ta cần chung tay để tạo ra môi trường nơi SMEs, startup và chính ngành ngân hàng phát triển nhanh hơn".

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Hàn Tuệ Lâm (Giám đốc Điều hành Quỹ VinVentures - Tập đoàn Vingroup) chia sẻ: “Dù còn khiêm tốn so với các diễn đàn quốc tế, chúng tôi đặt mục tiêu đưa Venture Forum trở thành một trong những diễn đàn đầu tư công nghệ hàng đầu khu vực, mở ra mạng lưới hợp tác giữa khối chính phủ và các tập đoàn lớn với các nhà khởi nghiệp”.

Venture Forum 2025 là hoạt động mở màn cho chuỗi sáng kiến dài hạn sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm của VinVentures. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn uy tín của giới đầu tư, startup và các nhà hoạch định chính sách trong khu vực. Venture Forum cũng mong muốn sẽ trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa các bên trong hệ sinh thái khởi nghiệp qua đó mở ra các phương án tài trợ linh hoạt, đa dạng hoá dòng vốn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.