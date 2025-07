“Dinh thự trên không” - Biểu tượng khẳng định vị thế của giới thượng lưu

Penthouse, duplex: tài sản xa hoa khẳng định vị thế của giới thượng lưu

Năm 1923, khi căn penthouse đầu tiên tại New York được khai trương, cả thế giới tin rằng trải nghiệm sống này chỉ dành cho một số ít cá nhân siêu giàu thích "chơi sang" theo cách khác biệt. Nhưng rõ ràng, khi tiền bạc không còn là vấn đề, thì không gian sống xa hoa giữa tầng không chính là nơi để giới thượng lưu khẳng định vị thế và hưởng thụ cuộc sống.

Thực tế trên thế giới, không ít nhân vật nổi tiếng đều sở hữu cho riêng mình một căn "dinh thự trên không". Đơn cử như Donald Trump, trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã sở hữu căn penthouse thời thượng tại New York với thiết kế sang trọng, cầu kì và có tầm nhìn rộng bao quát toàn bộ công viên trung tâm, năm quận của thành phố New York và cả New Jersey. Hay nữ ca sĩ Jennifer Lopez sở hữu căn penthouse rộng 600m2 có đến 15 phòng ở tòa nhà Whitman Mansion, ban công rộng 300m2 nhìn thẳng ra công viên quảng trường Madison ở Manhattan.

Có thể thấy, các căn penthouse đều được ưa chuộng bởi không gian sống tầm cao khác biệt: khoáng đạt, tiện nghi nhưng đậm dấu ấn cá nhân và riêng tư tuyệt đối. Với lối thiết kế tuyệt mỹ, thông thoáng và tối ưu công năng, chủ nhân thỏa sức lên ý tưởng cho một không gian sống thể hiện phong cách cá nhân hay tự do bố trí những phòng chức năng như chiếu phim, quầy bar, khu vui chơi… ngay trong nhà mà không lo bị giới hạn về diện tích.

Sự đắt đỏ của các căn hộ đặc biệt này tất nhiên không chỉ phụ thuộc vào thiết kế tuyệt đẹp hay nội thất xa xỉ mà còn nằm ở sự khan hiếm cùng tầm view không giới hạn ngay giữa lòng thành phố - một điều mà chắc chắn không phải dòng bất động sản nào cũng có được.

Nằm ở tầng cao nhất, những căn "dinh thự trên không" với số lượng giới hạn mang đến cho chủ nhân cảm giác được sống giữa lưng chừng trời, phóng tầm mắt để ngắm nhìn cả thế giới được thu nhỏ lại ngay dưới chân mình.

Chính bởi những đặc quyền đó, sau gần một thế kỷ, những căn "dinh thự trên không" vẫn luôn giữ sức hút khó cưỡng và trở thành tài sản xa hoa, minh chứng cho vị thế sang trọng, đẳng cấp cũng như gu thẩm mỹ khác biệt của giới thượng lưu.

Khám phá bộ sưu tập "dinh thự trên không" siêu hiếm tại trung tâm TP.HCM

Giữa tâm điểm khu đô thị biểu tượng The Global City, phân khu cao tầng Lumière Midtown được xem là dự án đánh dấu sự trở lại của biểu tượng tinh anh tại trung tâm TP.HCM. Trên đỉnh cao của biểu tượng đó, Masterise Homes kiến tạo bộ sưu tập "dinh thự trên không" với số lượng siêu giới hạn gồm các loại hình căn hộ thông tầng Duplex, Penthouse và Penthouse Duplex, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về một không gian sống xa hoa, đẳng cấp. Mỗi căn "dinh thự trên không" ở đây là sự giao hòa giữa vị thế đẳng cấp, tầm nhìn không giới hạn - nơi mọi giới hạn đều bị phá vỡ.

Lumière Midtown mang đến bộ sưu tập "dinh thự trên không" siêu hiếm tại trung tâm TP.HCM

Đặc quyền lớn nhất tại các căn Duplex, Penthouse và Penthouse Duplex của Lumière Midtown chính là tầm nhìn panorama 360 độ vĩnh viễn không bị che chắn. Với hệ kính Low-E tràn viền từ sàn đến trần cùng vị trí tầm cao thoáng đãng, những chủ nhân thượng lưu dễ dàng tận hưởng cảm giác "thống lĩnh tầng không", thu trọn toàn cảnh thành phố ngay trong tầm mắt, nơi đường chân trời trở thành một phần của không gian sống – một trải nghiệm đặc quyền không dành cho số đông.

Tầm nhìn panorama không giới hạn từ ban công những căn "dinh thự trên không" giới hạn của Lumière Midtown

Với thiết kế kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ New York, bên trong mỗi căn Duplex, Penthouse và Penthouse Duplex tại Lumière Midtown đều có cách bố trí không gian tối ưu, phù hợp với mọi thiết kế theo gu thẩm mỹ riêng biệt của gia chủ.

Bên cạnh đó, những chủ nhân tinh anh của Lumière Midtown dễ dàng tận hưởng hệ sinh thái tiện ích 3 lớp đẳng cấp. Từ hệ tiện ích nội khu chuẩn resort, tái tạo năng lượng thân – tâm – trí đến tiện ích khu đô thị chuẩn quốc tế của The Global City như ngắm nhìn những vũ điệu nhạc nước sống động tại kênh đào lớn nhất Đông Nam Á, mua sắm giải trí tại trung tâm thương mại 123.000m², ẩm thực thư giãn tại khu nhà phố thương mại SOHO… tất cả đều chỉ cách tổ ấm vài bước chân.

Các tiện ích ngoại khu chuẩn quốc tế ngay tại thềm nhà như trường học quốc tế, công viên Vịnh Tình Yêu… cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống trọn vẹn cho chủ nhân.

Chủ nhân được trao "toàn quyền" thiết kế không gian sống, biến căn hộ thành tuyệt tác mang dấu ấn cá nhân

Tọa lạc trên những tầng cao nhất của Lumière Midtown, bộ sưu tập "dinh thự trên không" giới hạn là lời khẳng định mạnh mẽ cho khái niệm "live above all" – tầm cao khẳng định vị thế. Ở đó, những chủ nhân tinh anh không chỉ được sống trên cao để chiêm ngưỡng thành phố, mà hơn hết, đó là cảm giác "làm chủ" bầu trời, chiêm nghiệm sự tĩnh lặng giữa đô thị sôi động, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư tuyệt đối, và tự do thể hiện cái tôi độc bản.

Duplex, penthouse và penthouse duplex tại Lumière Midtown không chỉ kiến tạo một không gian sống mà là tuyên ngôn khẳng định vị thế, một lựa chọn xứng tầm cho những chủ nhân thượng lưu, nơi chạm đỉnh sống tinh anh tại tâm điểm phồn hoa.

