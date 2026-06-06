DN 15 ngày tuổi liên quan ông Đỗ Thành Nhân bất ngờ xuất hiện tại cổ phiếu vừa tăng kịch trần 10 phiên liên tiếp

CTCP Thiên Hoàng Holdings – doanh nghiệp liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân, vừa thông báo đã mua thành công 6,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20% cổ phần của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST), qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này. Thiên Hoàng Holdings cho biết hiện không có người liên quan nội bộ DST.

Thiên Hoàng Holdings đăng ký kinh doanh bất động sản, mới được thành lập ngày 20/5/2026, tức là chỉ 15 ngày trước khi hoàn tất thương vụ trên. Công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trong đó bà Ngô Thị Như Phượng nắm 91,67% cổ phần, bà Đặng Thị Hồng nắm 8,25% cổ phần và ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08% cổ phần.

Ông Đỗ Thành Nhân là nhân vật quen thuộc trên thị trường chứng khoán với vai trò cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Louis Holdings và thành viên HĐQT tại CTCP Louis Capital (mã TGG), CTCP Louis Land (mã BII). Hệ sinh thái Louis Holdings còn bao gồm CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex - mã AGM) vàCTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar – mã LDP).

Hiện ông vẫn là cổ đông lớn của Louis Holdings với gần 38 triệu cổ phần, tương ứng 36,67% vốn điều lệ, và vừa yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 18/5 vừa qua.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DST vừa có nhịp tăng 10 phiên trần liên tiếp từ ngày 25/5 đến 5/6, thị giá từ mức 4.500 đồng tăng gấp 2,4 lần lên 10.800 đồng. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 350 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía DST, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, diễn biến giá cổ phiếu thể hiện cung cầu thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp. Trong văn bản giải trình, DST cũng cho biết, ngày 5/6/2026, doanhnghiệp nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Thiên Hoàng Holdings.

DST được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị trường học Nam Định cuối năm 2004, niêm yết trên HNX từ ngày 16/10/2007. Đến cuối năm 2012, doanh nghiệp đổi tên và chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư, bất động sản, tư vấn đầu tư và bán lẻ. DST sở hữu hai công ty liên kết gồm CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (48,31%) và CTCP Chợ Mơ (49%).

Năm 2026, DST đặt mục tiêu doanh thu 50 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 7,5 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 843% và 235% so với năm 2025. Trong quý đầu năm, doanh nghiệp chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 66 triệu đồng, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính 689 triệu đồng.

Ngày 5/6, HĐQT DST thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng là 23/6. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau.