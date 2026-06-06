VIX đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 48% trong năm 2026

CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) vừa công bố nội dung một số tờ trình chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 26/06 tới.



VIX sẽ dự trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 thận trọng. Theo đó, công ty dự kiến lãi trước thuế 3.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.800 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện năm 2025.

Mục tiêu thận trọng này có cơ sở khi công ty vừa trải qua 3 tháng đầu năm nay với kết quả suy giảm. Theo đó, VIX báo lãi trước thuế 156 tỷ đồng và lãi sau thuế 138 tỷ đồng trong quý I/2026, lần lượt giảm 66% và 63% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, nguyên nhân đến từ hoạt động tự doanh kém hiệu quả. Cụ thể, VIX lỗ tự doanh gần 82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 330 tỷ đồng. Công ty lý giải phần chênh lệch hơn 410 tỷ đồng này đến từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn lại năm 2025, VIX đã 2 lần nâng kế hoạch kinh doanh cả năm. Kết quả, công ty kết thúc năm với kỷ lục lãi trước thuế 6.717 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.410 tỷ đồng, gấp 8,2 lần năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra.

Về phân phối lợi nhuận, VIX có kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành 122,5 triệu cổ phiếu trong quý 3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, VIX sẽ nâng vốn điều lệ từ 24.503 tỷ đồng lên 25.728 tỷ đồng.

Về nhân sự, VIX trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Cao Thị Hồng đồng thời miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Trần Hồng Vân, bà Trịnh Thị Mỹ Lệ và bà Nguyễn Thị Duyên.

Ở chiều ngược lại, công ty dự kiến bầu 2 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031.

Một nội dung khác đó là VIX dự trình cổ đông thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.