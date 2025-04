DN chăn nuôi vốn hoá hơn 9.000 tỷ báo lãi quý 1/2025 tăng đột biến 600%, đạt hơn 50% kế hoạch năm

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2025 với doanh thu 3.609 tỷ đồng - tăng 11% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm đáng kể giúp Công ty thu về hơn 817 tỷ lợi nhuận gộp, cao gấp 2,3 lần quý 1/2024.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 36%, trong đó chi phí lãi vay tăng 59,1% so với cùng kỳ. Các chi phí khác cũng tăng đáng kể: chi phí quản lý tăng 11% và chi phí bán hàng tăng 16%.

Khấu trừ, lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay doanh nghiệp đạt hơn 508 tỷ đồng - tăng 600% so với cùng kỳ.

DBC cũng vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) 28.759 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng.

Nếu đạt được mục tiêu đề ra, đây sẽ là năm thứ hai DBC ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ và là mức lãi cao nhất trong nửa thập kỷ qua. So với mục tiêu, 3 tháng đầu năm DBC đã thực hiện được đến 50% kế hoạch.

Được biết, tình hình lợi nhuận Công ty khả quan nhờ giá heo tăng. Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So cho biết: "Nếu giá thịt lợn duy trì ở mức 60.000 đồng/kg thì chúng tôi chắc chắn đạt 1.500 tỷ đồng lãi ròng năm nay”.

Ông So cũng cho biết nếu kết quả kinh doanh quý 2 tiếp tục khả quan (kỳ vọng đạt 400 tỷ), Công ty sẽ xem xét xin ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% cho năm 2025.

Lý giải về triển vọng giá heo, ông So cho rằng giá sẽ giữ ở mức cao và kéo dài đến năm 2026 do nguồn cung đàn nái trong nước thiếu hụt (ước còn 1,8 triệu con so với nhu cầu 2,4 triệu con). Việc DBC mạnh dạn nhập khẩu 6.200 con giống chất lượng cao năm trước đã tạo lợi thế cạnh tranh lớn.

Về việc mở rộng đàn, Chủ tịch thừa nhận khó khăn về đất đai nhưng khẳng định Công ty đang tích cực triển khai các dự án trang trại mới tại Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai và phấn đấu thực hiện dự án tại Thái Nguyên đến năm 2027.

Liên quan đến vaccine Dacovac-ASF2, ông So cho biết giá bán dự kiến là 59.000 - 60.000 đồng/liều, cao hơn các sản phẩm khác do hiệu quả bảo hộ vượt trội (80-100%). Việc xuất khẩu đang được xúc tiến với Philippines nhưng cần thời gian, ưu tiên hiện tại là thị trường trong nước.

Trên thị trường, cổ phiếu DBC giao dịch khá tích cực. Hiện, thị giá DBC đang vào mức 27.250 đồng/cp, vốn hoá hơn 9.100 tỷ đồng.