DN kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn báo lãi quý 3 tăng 370%

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý IV niên độ 2024-2025 (từ 1/07-30/9/2025) với doanh thu thuần 181 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý này là 27 tỷ đồng, tăng gần 370% so với 5,8 tỷ cùng kỳ. ﻿

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 656 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 50,4 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.﻿

Công ty cho biết giá tinh bột sắn tăng nhẹ, tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho niên độ 2024-2025.



Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán trên đơn vị sản phẩm giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, giá vốn hàng bán kỳ này là 138 tỷ đồng, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước.



Từ nguyên nhân này dẫn đến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước.﻿

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán có kinh doanh vàng mã. Tiền thân là nhà máy giấy Yên Bái thành lập năm 1972, công ty này chuyên sản xuất và bán tinh bột sắn, giấy đế và vàng mã mang nhãn hiệu Yfatuf.

﻿Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CAP kết phiên 22/10 có giá 41.900 đồng/cp, giảm khoảng 7% so với cuối tháng 9.