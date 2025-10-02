Đố ai nhận ra Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng - biểu tượng nhan sắc khiến cả châu Á choáng ngợp với vẻ đẹp không tì vết nay lại khiến khán giả phải dụi mắt cả trăm lần vẫn không nhận ra người đẹp. Cụ thể bộ phim mới của cô - Địa Mẫu (Mother Bhumi) mới đây tung ra poster hé lộ tạo hình nhân vật của Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì ngoại hình như thể một người khác. Da ngăm, khuôn mặt không son phấn, gương mặt có vẻ đầy đặn hơn trước, thậm chí ánh mắt, thần thái cũng đến khó nhận ra. Ngôi sao từng nổi tiếng với vẻ ngoài lộng lẫy giờ đây lại hóa thân thành một người phụ nữ nông thôn lam lũ, phai nhòa nhan sắc, đánh đổi hoàn toàn hình tượng để để nhập vai.

Thật sự khó tin đây là Phạm Băng Băng

Địa Mẫu lấy bối cảnh cuối thập niên 1990 tại một ngôi làng ở miền Bắc Malaysia, thời điểm xã hội biến động dữ dội bởi những bất ổn chính trị. Phạm Băng Băng vào vai Phụng Âm - một người phụ nữ nông dân phải gồng gánh gia đình sau khi chồng qua đời. Ban ngày, cô miệt mài ngoài đồng ruộng, còn khi đêm xuống lại trở thành “giải hạn sư” giúp những người phụ nữ khác trong làng trừ tà, cầu an. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng rối ren khi tranh chấp đất đai của người bản địa bùng nổ, kéo theo hàng loạt vấn đề khó lý giải trong làng. Trong lúc đó, nguyên nhân cái chết của chồng bất ngờ được đào lại, khiến Phụng Âm phải đối diện với nỗi đau một lần nữa. Khi bóng đen hiểm ác tràn đến, cô buộc phải tìm cách giải thoát cho các con và chính bản thân mình, hướng tới sự hòa giải cuối cùng.

Hình ảnh hiếm hoi từ hậu trường phim

Đây là một kịch bản nặng tính tâm linh, vừa phản ánh hiện thực xã hội, vừa gợi mở những yếu tố huyền bí phương Đông. Đạo diễn Trương Cát An đã lựa chọn cách kể chuyện chậm rãi, gói ghém bi kịch của một người phụ nữ nhỏ bé trong dòng chảy lịch sử lớn. Với Phạm Băng Băng, vai Phụng Âm là thử thách lớn khi buộc cô rũ bỏ hoàn toàn hào quang kiều diễm để nhập tâm vào một người đàn bà quê khắc khổ, kiểu hình tượng mà cô không thường xuyên đảm nhận trước đây.

Tạo hình lam lũ của Phạm Băng Băng

Tác phẩm hiện đã nhanh chóng được quốc tế chú ý. Địa Mẫu được chọn tranh giải tại hạng mục chính của Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38, nơi thế giới được chứng kiến màn tái sinh với nghệ thuật của Phạm Băng Băng. Không chỉ vậy, bộ phim còn lọt vào danh sách đề cử Giải Kim Mã lần thứ 62 ở ba hạng mục quan trọng: Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất. Những đề cử này đã phần nào khẳng định nỗ lực và sự đánh đổi của ekip cũng như cá nhân nữ diễn viên chính. Khán giả quốc tế đang đón nhận Địa Mẫu nồng nhiệt. Nhiều tờ báo lớn dành lời khen ngợi cho sự trở lại của Phạm Băng Băng. Với một diễn viên bị phong sát tại Trung Quốc, phải nhiều năm chật vật tìm đường trở lại, thì việc tái xuất và được công nhận dự án mới là cột mốc đầy ý nghĩa.