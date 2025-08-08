Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-08-2025 - 20:30 PM

Đồ lót trẻ em của iBasic Việt Nam được mẹ Việt tin tưởng

Với hơn 35 năm hình thành và phát triển, iBasic không chỉ là thương hiệu nội y quen thuộc với phái đẹp, mà còn trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh khi tìm mua nội y an toàn, vừa vặn cho bé yêu.

iBasic đã đồng hành cùng vóc dáng người Việt, không ngừng mở rộng các dòng sản phẩm hướng đến từng thành viên trong gia đình – từ người trưởng thành đến trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé đang trong độ tuổi đi học.

Đáng chú ý, iBasic là thương hiệu nội y tiên phong tại Việt Nam phát triển dòng sản phẩm đồ lót dành riêng cho bé, được thiết kế phù hợp với thói quen sinh hoạt của trẻ em Việt.

Thương hiệu lâu đời, uy tín đến từ Mỹ

Với hơn 35 năm, iBasic là thương hiệu nội y nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đồng thời chú trọng chất liệu và độ ôm vừa vặn.

Không chỉ tập trung vào dòng sản phẩm nội y nữ, iBasic còn chủ động nghiên cứu phát triển dòng nội y trẻ em, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của đồ lót dành cho bé.

Thương hiệu đầu tiên thấu hiểu bé và phát triển dòng sản phẩm riêng biệt

iBasic không đơn thuần sản xuất đồ lót trẻ em như một phần mở rộng của danh mục sản phẩm, mà là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam thực sự thấu hiểu cá tính, hành vi và nhu cầu của các bé trong từng giai đoạn phát triển.

Đồ lót trẻ em của iBasic Việt Nam được mẹ Việt tin tưởng- Ảnh 1.

Từ đó, iBasic phát triển riêng một dòng sản phẩm chuyên biệt – vừa an toàn, vừa mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc. Mỗi chi tiết thiết kế đều được cân nhắc để phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt, từ chất liệu, phom dáng đến độ co giãn và thấm hút.

iBasic – thương hiệu nội y Mỹ với 35 năm uy tín, đang từng bước đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình chăm sóc bé yêu một cách an toàn và tinh tế từ bên trong.

Nội y cho bé – Nhỏ nhưng không thể xem nhẹ

Cơ thể trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, làn da mỏng manh và nhạy cảm nên việc chọn nội y phù hợp là điều rất quan trọng.

Đồ lót trẻ em của iBasic Việt Nam được mẹ Việt tin tưởng- Ảnh 2.

Với triết lý "vừa vặn là an toàn", iBasic đã đưa ra các tiêu chí rõ ràng cho sản phẩm nội y trẻ em:

- Chất liệu mềm mại, thoáng khí: Cotton USA kháng khuẩn gấp 3 lần, giúp bé luôn dễ chịu khi mặc suốt ngày dài.
- Thiết kế ôm nhẹ, không hằn da: Đường may mảnh, gọn hoặc sử dụng công nghệ ép nhiệt giúp bé vận động thoải mái.
- Form dáng đơn giản, dễ mặc – dễ thay: Tạo điều kiện cho bé hình thành thói quen tự lập trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ bé gái đến bé trai, từ 4 tuổi đến 18 tuổi, iBasic đều có kích cỡ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

Khám phá thêm bộ sưu tập đồ lót trẻ em tại iBasic: Nội y cho bé

iBasic Việt Nam – Thương hiệu được phụ huynh tin chọn

Sản phẩm nội y trẻ em của iBasic được thiết kế chỉn chu từ chất liệu đến phom dáng, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho bé khi mặc hằng ngày.

Không chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật, iBasic còn đầu tư chăm chút từng chi tiết chọn lựa chất liệu tạo sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh.

Phụ huynh có thể dễ dàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng iBasic trên toàn quốc hoặc đặt hàng nhanh chóng qua website iBasic.

Việc chọn nội y cho bé giờ đây không còn là nỗi lo, mà trở thành trải nghiệm đơn giản và đáng tin cậy.

Ánh Dương

