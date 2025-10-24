Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch kỉ niệm 3 năm ngày cưới ngọt ngào, chẳng rầm rộ phô trương nhưng cực hạnh phúc

Tối 23/10, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc nắm tay chồng - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang đầy tình cảm trên xế hộp chục tỷ, kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng chan chứa cảm xúc: "3 năm vèo cái trôi qua"...

Không cần hình ảnh cầu kỳ, chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng giữa ánh đèn mờ của xe hơi cũng đủ khiến người hâm mộ cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc của nàng hậu sinh năm 1996.

Cùng thời điểm đó, ông xã của cô - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, cũng đăng story trên Instagram check-in tại nhà hàng Nhật nổi tiếng, chia sẻ hình ảnh bữa ăn tinh tế với món sushi cao cấp. Dù không tag tên vợ, nhưng sự trùng hợp về thời điểm và bối cảnh khiến dân mạng tinh ý nhanh chóng nhận ra: đây chính là buổi hẹn hò kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cặp đôi.

Kỷ niệm giản dị nhưng "chanh sả", đúng chuẩn phong cách của nhà hào môn

Từ khi kết hôn đến nay, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang vẫn luôn giữ phong cách kín đáo, không phô trương tình cảm trên mạng xã hội. Thay vì những buổi tiệc hoành tráng hay lời tuyên bố ngọt ngào, cả hai chọn cách tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng - nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Một bữa tối ở nhà hàng cao cấp, một cái nắm tay, một dòng trạng thái vỏn vẹn vài chữ - vậy là đủ.

Netizen rần rần bình luận: "Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn cũng thấy họ đang hạnh phúc thế nào", "3 năm rồi mà vẫn ngọt như mới yêu, đúng chuẩn couple nhà giàu kín tiếng", "Giàu mà không phô trương, thích cặp đôi này quá"...

Từ đám cưới cổ tích đến cuộc sống bình yên sau ánh đèn

Còn nhớ vào năm 2022, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang từng là sự kiện đình đám bậc nhất showbiz Việt thời điểm đó. Đám cưới diễn ra vào ngày 23/10, trong không gian sang trọng, với dàn khách mời toàn sao hạng A và giới doanh nhân nổi tiếng.

Sau khi kết hôn, thay vì chạy theo ồn ào showbiz, nàng hậu chọn cuộc sống giản dị, tập trung cho công việc, gia đình và những dự án xã hội. Cô ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, nhưng mỗi lần lộ diện đều toát lên vẻ thanh lịch, đằm thắm của người phụ nữ viên mãn.

Trong khi đó, chồng cô - Đỗ Vinh Quang, dù là doanh nhân trẻ thành đạt, cũng giữ lối sống kín đáo, chuộng sự riêng tư. Cặp đôi ít khi công khai tình cảm, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều khiến công chúng phải xuýt xoa vì quá "hợp vibe": điềm đạm, tinh tế và sang trọng.

3 năm hôn nhân - nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp

Ba năm bên nhau, cặp đôi gần như không vướng bất kỳ ồn ào nào. Dù ít nói, nhưng cách Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ - như cái nắm tay, bữa tối lãng mạn – đã là minh chứng rõ ràng cho một tình yêu bền vững. Không rầm rộ, không khoa trương, chỉ đơn giản là hai người cùng nhìn về một hướng - và cùng nhau đi qua thêm một năm hạnh phúc nữa. 3 năm trôi qua, tình yêu vẫn vẹn nguyên, vẫn là cái nắm tay ấy - giản dị mà tràn đầy yêu thương. Điều thay đổi lớn nhất là Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh giờ đây đã là bố mẹ bỉm sữa của một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu.