Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam 2.870ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đóng hơn 27.000 tỷ đồng tiền đất

31-10-2025 - 13:41 PM | Bất động sản

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ - thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã nộp hơn 27.000 tỷ đồng tiền đất vào ngân sách TPHCM.

Theo thống kê của TPHCM, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố đạt hơn 652.500 tỷ đồng (hơn 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, hầu hết khoản thu vượt tiến độ.

Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đặc biệt là khoản nộp từ dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất).

Trước đó, vào tháng 7, UBND TPHCM đã ban hành quyết định số 3429 về việc phê duyệt giá đất đối với dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhomes Green Paradise tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ), do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ - thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng số tiền chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với giá đất được phê duyệt là hơn 27.300 tỷ đồng. Mức giá đất được phê duyệt là cơ sở để chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và là cơ sở pháp lý để làm các thủ tục tiếp theo trong việc xây dựng dự án.

Hồi tháng 4/2025, dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đã được chủ đầu tư động thổ khởi công tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh với tổng diện tích 2.870ha.

Đây là dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, 2 sân golf đẳng cấp quốc tế; tòa tháp đa năng 108 tầng, chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại hiện đại, quần thể vui chơi - giải trí quy mô lớn, hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế…

Tâm Nguyên

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau hơn 1 năm khởi công, dự án "hot" nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Hà Nội giá đã tăng gần gấp đôi, hạ tầng xung quanh đầy bất ngờ

Sau hơn 1 năm khởi công, dự án "hot" nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Hà Nội giá đã tăng gần gấp đôi, hạ tầng xung quanh đầy bất ngờ Nổi bật

Nóng: FLC bất ngờ "quay xe" đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ về tòa tháp biểu tượng một thời vàng son của ông Trịnh Văn Quyết

Nóng: FLC bất ngờ "quay xe" đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ về tòa tháp biểu tượng một thời vàng son của ông Trịnh Văn Quyết Nổi bật

Khi Nha Trang “thăng hạng” đáng sống, cơ hội đầu tư mới mở ra

Khi Nha Trang “thăng hạng” đáng sống, cơ hội đầu tư mới mở ra

17:30 , 31/10/2025
Tập đoàn T&T của Bầu Hiển muốn làm khu đô thị gần 1 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển muốn làm khu đô thị gần 1 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

15:51 , 31/10/2025
Bộ Xây dựng nói về giải pháp hạ nhiệt giá nhà ở

Bộ Xây dựng nói về giải pháp hạ nhiệt giá nhà ở

15:44 , 31/10/2025
TP.HCM có thêm gần 10.000 căn nhà ở xã hội

TP.HCM có thêm gần 10.000 căn nhà ở xã hội

15:30 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên