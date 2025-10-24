Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doãn Hải My chung khung hình với tổng tài đẹp nhất phim giờ vàng: Gấp đôi visual là thế này đây!

24-10-2025 - 13:58 PM | Lifestyle

Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe ảnh cùng nam diễn viên đang hot rần rần cõi mạng.

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu - khiến dân tình chú ý khi chia sẻ lên MXH bức ảnh chụp cùng nam diễn viên Hà Việt Dũng - người đang được netizen khen hết lời là "tổng tài đẹp nhất phim giờ vàng". Hà Việt Dũng đảm nhận vai Viễn khi trưởng thành, gây sốt với visual cực phẩm, khí chất lạnh lùng nhưng cực kì chung tình trong bộ phim cực hot "Cách em một milimet" đang phát sóng trên VTV3. 

Gặp được diễn viên yêu thích ngoài đời, Doãn Hải My không giấu được sự phấn khích khi viết caption ngắn gọn: "Âu mai gót!" kèm icon mặt ngượng ngùng, chuẩn vibe fangirl chính hiệu.

Trong ảnh, Doãn Hải My diện chiếc áo trắng phồng tay nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp thanh lịch - dịu dàng đặc trưng. Gương mặt xinh đẹp, thần thái rạng rỡ, bà xã Đoàn Văn Hậu còn nở nụ cười tươi tắn khi được gặp idol. Trong khi nam diễn viên Hà Việt Dũng lại ghi điểm với outfit đen tối giản, lịch lãm đúng chuẩn "tổng tài bước ra từ màn ảnh". Cả hai cùng tạo dáng "thả tim" cực đáng yêu khiến netizen chỉ biết thốt lên: "Visual đỉnh quá rồi".

Doãn Hải My chung khung hình với tổng tài đẹp nhất phim giờ vàng: Gấp đôi visual là thế này đây!- Ảnh 1.

Ngay khi bức ảnh được chia sẻ, netizen rần rần bàn luận: "Hải My đứng cạnh diễn viên mà visual vẫn sáng bừng, đúng là mỹ nhân Hoa hậu học giỏi của Văn Hậu, không bao giờ làm dân tình thất vọng", "Gấp đôi visual là đây này", "Tổng tài gặp nàng thơ, visual đỉnh cao cạnh nhau"...

Chỉ với một story ngắn ngủi, Doãn Hải My lại một lần nữa chứng minh nhan sắc "gây thương nhớ" và diện mạo thanh tú khó ai đọ kịp. Còn "tổng tài phim giờ vàng" Hà Việt Dũng cũng thể hiện được đẳng cấp visual như vừa bước ra từ phim đã khiến dân tình say mê.

"Chị mẹ" của Doãn Hải My - bà ngoại sành điệu, gợi cảm tuổi U50, thể hiện 1 điều cực tinh tế khi chụp hình cùng con gái

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

