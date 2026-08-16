Doãn Hải My "thả hồn" chiều cafe thơ mộng, đăng một bộ ảnh thôi mà cũng đủ khiến fan hết lời khen ngợi

Hot girl Doãn Hải My khiến dân tình mê mệt

Doãn Hải My từ lâu đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng phong cách thời trang nữ tính, cô nàng từng gây chú ý mạnh mẽ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Sau đó, Doãn Hải My tiếp tục duy trì sức hút trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh đời thường được đầu tư chỉn chu.

Không quá chạy theo những phong cách cầu kỳ, người đẹp thường lựa chọn hình ảnh thanh lịch, trong trẻo và có phần tiểu thư. Chính sự nhẹ nhàng này giúp cô tạo được dấu ấn riêng giữa dàn hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Mới đây, Doãn Hải My tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải một bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Chẳng cần bối cảnh quá đặc biệt, cô nàng chỉ đơn giản tận hưởng một buổi chiều thư thái bên bàn cà phê, thế nhưng từng khung hình vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.

Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện một chiếc váy trắng mang thiết kế nữ tính với phần tay phồng nhẹ, chi tiết ôm eo và chất liệu tạo cảm giác mềm mại. Màu trắng càng làm nổi bật làn da sáng cùng vẻ ngoài dịu dàng của cô nàng. Kiểu tóc dài buông tự nhiên cũng góp phần hoàn thiện hình ảnh có phần thơ mộng.

Khi đứng bên lối đi, lúc ngồi thư giãn trên ghế hay đơn giản là tạo dáng bên ly cà phê, Doãn Hải My đều giữ biểu cảm nhẹ nhàng. Có khoảnh khắc cô hướng ánh mắt ra xa như đang tận hưởng trọn vẹn không khí của buổi chiều, cũng có lúc lại mỉm cười trước ống kính.

Dòng trạng thái "Dressed like a love letter" đi kèm loạt ảnh càng khiến tổng thể trở nên đúng chất lãng mạn. Không cần tạo dáng quá nhiều, cô nàng vẫn mang đến cảm giác như đang bước ra từ một bộ ảnh thời trang mùa hè.

CĐM tấm tắc khen ngợi vóc dáng

Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của Doãn Hải My tiếp tục là một trong những điểm nhận được nhiều sự chú ý. Chiếc váy trắng có thiết kế ôm vừa phải giúp cô khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng cao ráo và cân đối.

Đặc biệt, trong những bức ảnh ngồi uống cà phê, đường cong cơ thể được thể hiện khá tự nhiên qua cách cô lựa chọn góc chụp và tư thế. Không cần những bộ đồ quá táo bạo, Doãn Hải My vẫn chứng minh sức hút đến từ sự tinh tế và khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân.

Ngay dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen dành cho diện mạo mới của nàng hot girl. Những bình luận như "Nàng thơ", "10 điểm không có nhưng", "Sời…đẳng cấp thật" hay "Xinh quá e my ơi"... liên tục xuất hiện. Đủ để chứng minh cho sự chú ý và tình cảm mà CĐM dành tặng cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Có thể thấy, chỉ một buổi chiều bình yên bên ly cà phê cũng đủ để Doãn Hải My tạo nên một bộ ảnh khiến người xem khó rời mắt. Từ nhan sắc, vóc dáng cho tới cách lựa chọn trang phục, cô nàng đều giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Và với phong độ nhan sắc hiện tại, không khó hiểu khi mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Doãn Hải My vẫn dễ dàng nhận về sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.