Doanh nghiệp bán lẻ lên kế hoạch kinh doanh lạc quan cho năm 2026

Các doanh nghiệp bán lẻ đang đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, với kế hoạch mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh số hóa và tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng lợi nhuận.

Cụ thể, bước sang năm 2026, CTCP Tập đoàn Masan (MCK: MSN, sàn HoSE) dự báo sẽ mang về doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 93.500 tỷ đồng đến 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% - 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng trong khoảng 7% - 17%.

Bên cạnh đó, Masan dự kiến sẽ tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính nhằm củng cố bảng cân đối kế toán, giảm chi phí tài chính; đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu tại các mảng kinh doanh không cốt lõi để tinh gọn cấu trúc Tập đoàn và tập trung hơn vào nền tảng tiêu dùng - bán lẻ.

Tiếp tục số hóa toàn bộ chuỗi vận hành và phát triển nền tảng hội viên nhằm tối đa hóa cộng hưởng trong toàn bộ hệ sinh thái Masan, từ thương hiệu, nhà bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng.

Ảnh minh họa

Với mảng bán lẻ tiêu dùng, CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 15% - 21% so với cùng kỳ và nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8% - 3% trong năm 2026.

Động lực tăng trưởng đến từ mở rộng mạng lưới và duy trì tăng trưởng LFL bền vững ở cả mô hình siêu thị mini và siêu thị, kế hoạch mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng.

Với mảng sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH, sàn HoSE) đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần năm 2026 trong khoảng 11% - 15% so với cùng kỳ.

Tiến độ triển khai các mặt hàng cao cấp dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% - 40% tổng mức tăng trưởng, phần còn lại đến từ danh mục sản phẩm đổi mới.

Bên cạnh đó, CTCP Masan MeatLife (MCK: MML, sàn UPCoM) đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng trưởng trong khoảng 9% - 14%. Trong đó, tăng giá trị heo thịt thêm 3% - 5%, đạt khoảng 9,8 triệu đồng/con, thông qua phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, tăng tỷ trọng kênh B2C và tối ưu phụ phẩm.

Tiếp tục đầu tư mở rộng mảng thịt chế biến có biên lợi nhuận cao, hướng tới mục tiêu đóng góp trên khoảng 50% doanh thu trong dài hạn.Tăng cường hợp tác với Wincommerce hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn thị phần thịt chế biến tại Wincommerce.

Ngoài các doanh nghiệp bán lẻ thuộc hệ sinh thái của Masan, CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, MCK: FRT) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.550 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 17% so với năm 2025.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) cũng dự kiến mang về doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng tăng trưởng lần lượt 18% và 30% so với năm 2025.

Trong đó, Bách hóa Xanh dự kiến sẽ đóng góp lợi nhuận đáng kể cho Thế Giới Di Động từ năm 2025 trở đi. Cụ thể, trọng tâm chiến lược của chuỗi trong năm 2026 hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ , song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới.

Còn chuỗi nhà thuốc An Khang dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, đặt mục tiêu tăng trưởng 30% về doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho Thế Giới Di Động trong năm 2026.

Với khả năng sinh lời ổn định đã được chứng minh xuyên suốt năm 2025, Avakids bước vào năm 2026 với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 20% về doanh thu và 30% về lợi nhuận.

Định hướng phát triển của Avakids là trở thành chuỗi bán lẻ online các sản phẩm mẹ và bé để phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Dự kiến doanh thu từ online có thể chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi. Các cửa hàng vẫn đóng vai trò là điểm trưng bày hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bán hàng offline.