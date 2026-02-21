Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án 23.000 tỷ tại Hải Phòng

Ngày 27/1/2026, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa có văn bản thông báo về việc 197 căn nhà ở thương mại thấp tầng hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy (đợt 4) do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Theo nội dung thông báo, ngày 22/01/2026, Sở Xây dựng tiếp nhận Văn bản số 639/2026/CV-VH ngày 17/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinhomes kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan, đề nghị thẩm định và chấp thuận thông báo các căn nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án, kết quả triển khai thi công tại hiện trường và đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng xác nhận 197 căn nhà ở thương mại thấp tầng, thuộc phân khu B.1 của dự án, đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Các căn nhà này được xây dựng tại địa bàn phường Dương Kinh và xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, với đầy đủ hồ sơ pháp lý về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Sở Xây dựng cũng cho biết, hiện tại 19 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 197 căn nhà ở đang được chủ đầu tư thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch. Do đó, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với khách hàng sau khi đã thực hiện giải chấp theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 183 Luật Nhà ở năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Vinhomes chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ thông tin dự án; thực hiện việc huy động vốn, ký kết hợp đồng mua bán, bảo lãnh nghĩa vụ tài chính và báo cáo tình hình giao dịch theo đúng quy định. Đồng thời, việc cung cấp văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán cho khách hàng khi ký hợp đồng là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Khu đô thị Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy có quy mô khoảng 240 ha, nằm sát đường cao tốc 5B kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 23.200 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Vinhomes sẽ dành 69,4 ha đất cho các loại nhà ở, trong đó 13,9 ha xây nhà xã hội với mật độ tối đa 25%, cao 10 tầng. Dự án sẽ có khoảng 5.000 căn liền kề, xây dựng trên diện tích 36,6 ha và 1.300 biệt thự với quy mô dự kiến 18,8 ha. Dự án dự kiến hoàn thành vào nửa cuối năm 2029.

Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy là dự án khu đô thị thứ tư của Vinhomes tại Hải Phòng sau các dự án Royal Island, Marina và Imperia.