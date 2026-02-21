Những F2 tuổi Ngọ nhà đại gia Việt: Người gánh vác cơ nghiệp, người sở hữu khối tài sản khủng

Phó Chủ tịch HĐQT Bất động sản Phát Đạt

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) có người con trai là Nguyễn Tấn Danh, sinh năm 1990 (Canh Ngọ). Được biết, ông Nguyễn Tấn Danh có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tài chính và Tiếp thị tại Đại học Sanfrancisco, Mỹ.

Ông gia nhập Phát Đạt từ năm 2015 với vị trí chuyên viên Phân tích đầu tư và không lâu sau đó trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của tập đoàn. Từ năm 2016, ông Danh được bầu vào HĐQT Phát Đạt. Hiện ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành PDR.

Ông Nguyễn Tấn Danh

Từ ngày 12/6/2025 - 10/7/2025, ông Danh đã bán trọn 3,397 triệu cổ phiếu PDR đang sở hữu, tương đương 0,37% vốn điều lệ. Qua đó, Phó Chủ tịch PDR không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Ngoài vai trò tại Tập đoàn do cha sáng lập, ông Nguyễn Tấn Danh còn thành lập công ty riêng mang tên Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore. Doanh nghiệp này thành lập năm 2013 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần kinh doanh Địa ốc Trường Nguyễn.

Đến năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Elements. Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore như hiện tại. Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 791 tỷ đồng. Hiện ông Nguyễn Tấn Danh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Nguyễn Tấn Danh còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Akyn và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn Akyn

Nữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường

Tập đoàn Nam Cường được "chèo lái" bởi 2 bóng hồng quyền lực là bà Lê Thị Thúy Ngà - Chủ tịch HĐQT và con gái bà là Trần Thị Quỳnh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc sinh năm 1990 (Canh Ngọ) từng có nhiều năm học tập tại Anh. Ái nữ của Tập đoàn Nam Cường bắt đầu tham gia vào các hoạt động kinh doanh của gia đình từ năm 2010, khi mới 20 tuổi.

Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc

Trần Thị Quỳnh Ngọc được biết đến là một người yêu thích nghệ thuật và những hoạt động xã hội. Dù vậy, cô vẫn chọn cùng mẹ gánh vác cơ nghiệp và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường. Nữ doanh nhân 9X cũng có đời tư kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông.

Trần Duy Minh Đạt – Thiếu gia Nhựa Duy Tân

Cũng sinh năm 1990, Trần Duy Minh Đạt là con trai cả của ông Trần Duy Hy – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Duy Tân, một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa hàng đầu tại Việt Nam.

Minh Đạt từng có nhiều năm theo học tại Mỹ khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California.

Sau khi hoàn tất chương trình học, anh trở về nước và bắt đầu làm việc tại công ty gia đình, từng đảm nhiệm vai trò chuyên viên phân tích nghiệp vụ.

Được biết, Minh Đạt giữ chức Giám đốc vận hành (COO) một chi nhánh Nhựa Duy Tân. Bên cạnh công việc kinh doanh, anh còn tham gia hoạt động cộng đồng doanh nhân với vai trò Phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TP.HCM.

Ông Trần Duy Minh Đạt

Theo công bố đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm tháng 6/2025, Công ty TNHH Nhựa Duy Tân có vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Trần Duy Hy nắm 94%; vợ ông là bà Nguyễn Thị Huệ Thu cùng 2 con trai là Trần Duy Minh Đạt và Trần Duy Minh Khoa, mỗi người nắm 2%.

Cuối tháng 6/2025, tên tuổi của Minh Đạt nhận được sự quan tâm đặc biệt khi tổ chức hôn lễ với nữ diễn viên – giảng viên Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung).

Con trai Chủ tịch VPBank - Ngô Chí Trung Johnny

Ngô Chí Trung Johnny sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ) là con trai của ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB).



Năm 2023, Ngô Chí Trung Johnny gây chú ý khi lần đầu sở hữu cổ phiếu VPB. Theo đó, con trai Chủ tịch Ngô Chí Dũng đã mua vào 70 triệu VPB, chiếm 0,8% vốn ngân hàng. Tính theo thị giá thời điểm đó, ước tính lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 1.400 tỷ đồng. Ngô Chí Trung Johnny vẫn duy trì lượng cổ phiếu sở hữu đến nay.

Không chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá cả nghìn tỷ đồng, F2 nhà VPBank còn sở hữu doanh nghiệp riêng có tên là Công ty TNHH MTV Effexi. Công ty này được thành lập tháng 6/2024, đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng do ông Trần Ngọc Trung (SN 1991) làm chủ sở hữu và giữ chức Giám đốc. Đến tháng 6/2024, chủ sở hữu mới của công ty là Ngô Chí Trung Johnny. Còn ông Trần Ngọc Trung vẫn giữ chức Giám đốc. Dù có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng nhưng cập nhật đến tháng 8/2025, công ty chỉ có 2 lao động.

Ái nữ nhà "vua tôm" Minh Phú

Vợ chồng ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) và bà Chu Thị Bình Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc MPC có tất cả 4 người con gái. Trong đó, người con gái út là Lê Thị Minh Ngọc sinh năm 2002 (Mậu Ngọ).



Lần gần nhất thông tin về ái nữ nhà "vua tôm" Minh Phú xuất hiện trên truyền thông là hồi đầi năm 2024. Khi đó, Lê Thị Minh Ngọc đã mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu trong phiên 19/1/2024 bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Lê Thị Minh Ngọc nâng sở hữu tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ 9,22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,31%) lên 11,02 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,72%). Tỷ lệ sở hữu này vẫn được duy trì đến cuối năm 2025.



