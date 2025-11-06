Doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) vừa thông báo 17/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10,551% (một cổ phiếu nhận được 1.0551 đồng). Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi hơn 783 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày bắt đầu thực hiện chi trả là 19/12/2025.

Hiện 3 cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Bảo Việt là Bộ Tài chính với tỷ lệ sở hữu 65%, Sumitomo Life Insurance Company nắm giữ 22,09%; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) nắm 2,98%. Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ được chi trả khoảng 509 tỷ đồng cổ tức; công ty Sumitomo Life Insurance Company khoảng 173 tỷ đồng và SCIC là hơn 23 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 44.107 tỷ đồng, tăng 4,7%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.189 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2025 đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tương đương 272.801 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thời điểm 31/12/2024.

Với quy mô tài sản trên, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam.