Một doanh nghiệp bảo hiểm sắp chốt quyền trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh - Mã: BMI) thông báo 14/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ phát hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 200:27 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 27 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 179 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Minh sẽ tăng từ hơn 1.326 tỷ đồng lên hơn 1.505 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,5%.

Trước đó, ngày 26/6, Bảo hiểm Bảo Minh đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 5% (một cổ phiếu nhận 500 đồng). Theo đó, Bảo Minh đã chi ra khoảng hơn 66 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, đứng thứ ba về thị phần trên thị trường. Bảo hiểm Bảo Minh có 65 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc.

Về tình hình kinh doanh, Bảo hiểm Bảo Minh công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận trước thuế tăng 11,1% so với cùng kỳ, lên 98 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 14,9%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty giảm 1,3%, đạt 177 tỷ đồng, với kết quả trên doanh nghiệp thực hiện 59% kế hoạch của năm 2025.

Năm 2025, Bảo hiểm Bảo Minh đặt ra mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu đạt 7.340 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 10% và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%.