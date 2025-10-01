Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng lớn nhất hệ thống chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, chốt quyền ngay trong tháng 10

01-10-2025 - 10:46 AM | Tài chính - ngân hàng

Với hơn 7,021 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng này dự kiến chi hơn 3.159 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngân hàng lớn nhất hệ thống chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, chốt quyền ngay trong tháng 10- Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) - Ngân hàng lớn nhất hệ thống về quy mô tài sản, dư nợ và tiền gửi khách hàng - vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo đó, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11/2025.

Với hơn 7,021 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV dự kiến chi hơn 3.159 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm VietinBank mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt năm 2020 theo tỷ lệ 2%.

Bên cạnh cổ tức bằng tiền mặt, BIDV còn kế hoạch trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, BIDV đã thông qua phương án phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

