Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11

01-10-2025 - 00:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Trước đó, Vietcombank cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11- Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo đó, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 17/11/2025.

Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm VietinBank mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 8%.

Bên cạnh cổ tức bằng tiền mặt, ﻿VietinBank còn có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 VietinBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu để chia cổ tức giai đoạn năm 2009 - 2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng, tương ứng tăng 44,6%. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Hai ngân hàng chi gần 11.000 tỷ cho cổ đông trong tháng 10, một nhà băng vẫn để ngỏ khả năng chia cổ tức tiền mặt

Mạnh Đức

