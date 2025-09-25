Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10

25-09-2025 - 09:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm ngân hàng này mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, vào năm 2021, ngân hàng đã chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 12%.

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm ngân hàng này mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, vào năm 2021, ngân hàng đã chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 12%.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) - Ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo đó, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm Vietcombank mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 12%; tỷ lệ chi trả cổ tức trong giai đoạn 2016 - 2020 đều cùng mức 8%.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, Vietcombank còn có 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt. Hồi đầu tháng 3, HĐQT Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

HĐQT Vietcombank giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Trước đó, HĐQT Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 100.000 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức: Mức cao nhất lên tới 60%, 'ông lớn' dự chi hơn 7.000 tỷ đồng tiền mặt, tín hiệu mới tại Vietcombank, VietinBank, BIDV

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

