Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức: Mức cao nhất lên tới 60%, 'ông lớn' dự chi hơn 7.000 tỷ đồng tiền mặt, tín hiệu mới tại Vietcombank, VietinBank, BIDV

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) mới đây đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 01/10/2025, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tức 1 cổ phần nhận 1.000 đồng. Dự kiến quy mô chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỷ đồng và ngày thanh toán cổ tức là 22/10/2025. Tính đến hiện tại, Techcombank là ngân hàng cuối cùng trả cổ tức tiền mặt trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - Mã: KLB) cũng vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 25/9 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 60%. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cũng đã thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5%. Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Dự kiến TPBank sẽ sớm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, sau khi được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Bên nhóm Big3 (Vietcombank, VietinBank và BIDV), Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước.

Hiện cả Vietcombank, VietinBank và BIDV đều có kế hoạch tăng vốn "khủng" trong thời gian tới thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Hồi đầu tháng 3, HĐQT Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

HĐQT Vietcombank giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Trước đó, HĐQT Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.

Tại BIDV, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, lên gần 91.870 tỷ đồng (tương đương tăng 30,8%) thông qua 3 phương án: tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức và phát hành thêm.

Trong đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Với VietinBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu để chia cổ tức giai đoạn năm 2009 - 2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng, tương ứng tăng 44,6%. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.