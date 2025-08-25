Thêm ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức
Ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu).
- 18-08-2025Còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức năm 2025: VietinBank có mức chia cao nhất, nhà băng tư nhân lớn dự kiến chi hơn 7.000 tỷ tiền mặt
- 16-08-2025Tuần tới, một ngân hàng tư nhân lớn lăn chốt trả cổ tức
- 13-08-2025Một công ty bảo hiểm sắp trả cổ tức gồm cả tiền mặt và cổ phiếu
Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5%. Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới).
Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
Số vốn tăng thêm là hơn 1.320 tỷ đồng, dự kiến được TPBank sử dụng cho mục đích đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh,...
Trước TPBank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB - Mã: MSB) đã thông báo 9/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm là vào quý 4/2025.
An ninh tiền tệ