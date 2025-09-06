Tuần tới, một ngân hàng lăn chốt trả cổ tức 20%

Theo kế hoạch đã được thông báo, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB - Mã: MSB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/9/2025 (tức thứ Ba tuần tới) để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/9/2025 (tức thứ Hai tuần tới)

Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến hoàn thành niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm là vào quý 4/2025.

MSB là ngân hàng đầu tiên lăn chốt trả cổ tức trong tháng 9/2025. Trước MSB, trong tháng 8, nhiều ngân hàng cũng đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/8 để trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) đã chốt danh sách vào ngày 14/8 để trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2024 với tổng tỷ lệ 35%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/8/2025 để phát hành gần 197,3 triệu cổ phiểu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới).

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VietABank phát hành hơn 276,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 51,19 cổ phiếu phát hành thêm.