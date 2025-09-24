Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuần tới, một doanh nghiệp bảo hiểm sẽ lăn chốt trả cổ tức tiền mặt 31,5%

24-09-2025 - 10:52 AM

Tuần tới, một doanh nghiệp bảo hiểm sẽ lăn chốt trả cổ tức tiền mặt 31,5%

Doanh nghiệp bảo hiểm này dự kiến chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

CTCP PVI (PVI Holdings - Mã: PVI) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/10/2025 (tức thứ Năm tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến là 22/10/2025.

Với tỷ 31,5% (một cổ phiếu nhận 3.150 đồng), PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức này thấp hơn mức 32% của năm 2023. Đây là năm thứ 10 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên.

Thành lập năm 1996, PVI phát triển từ một công ty bảo hiểm nội bộ thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam) trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường bảo hiểm như Năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), Hàng hải, Tài sản – Kỹ thuật.

Hiện nay, PVI hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ và Công ty con với các hoạt động kinh doanh lõi bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, Tái bảo hiểm và Quản lý tài sản. Các công ty con của PVI gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance), Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) và Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM)..

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế PVI ở mức 953 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PVI đạt 39.453 tỷ đồng, tăng 24,2% so với đầu năm. Trong đó, trị giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 13.806 tỷ đồng, tăng 43,2% so với với đầu năm, trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn là 3.818 tỷ đồng, giảm 18,6 so với đầu năm.

