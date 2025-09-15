Techcombank chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 01/10/2025, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tức 1 cổ phần nhận 1.000 đồng. Dự kiến quy mô chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỷ đồng và ngày thanh toán cổ tức là 22/10/2025.

Trước đó, kế hoạch chia cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank thông qua. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024. Lãnh đạo ngân hàng cho biết với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Techcombank tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB của Techcombank đóng cửa phiên giao dịch 15/9 ở giá 39.000 đồng/cp. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TCB đã tăng giá 58%. Hiện vốn hóa Techcombank đạt hơn 276 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 10 tỷ USD.

Ngoài Techcombank, một số ngân hàng khác cũng đang triển khai trả cổ tức. Trong đó, MSB đã chốt danh sách cổ đông ngày 9/9 để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Kienlongbank chốt danh sách cổ đông ngày 25/9 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 60%. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025.



