Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Techcombank chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt

15-09-2025 - 16:56 PM | Tài chính - ngân hàng

Techcombank chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/10/2025. Ngày thanh toán cổ tức là 22/10/2025.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 01/10/2025, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tức 1 cổ phần nhận 1.000 đồng. Dự kiến quy mô chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỷ đồng và ngày thanh toán cổ tức là 22/10/2025.

Trước đó, kế hoạch chia cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank thông qua. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024. Lãnh đạo ngân hàng cho biết với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Techcombank tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCB của Techcombank đóng cửa phiên giao dịch 15/9 ở giá 39.000 đồng/cp. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TCB đã tăng giá 58%. Hiện vốn hóa Techcombank đạt hơn 276 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 10 tỷ USD.

Ngoài Techcombank, một số ngân hàng khác cũng đang triển khai trả cổ tức. Trong đó, MSB đã chốt danh sách cổ đông ngày 9/9 để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Kienlongbank chốt danh sách cổ đông ngày 25/9 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 60%. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 15/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Sáng 15/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm Nổi bật

MBS: Ngân hàng Nhà nước đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá

MBS: Ngân hàng Nhà nước đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá Nổi bật

HDBank Green Marathon 2025 - Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số

HDBank Green Marathon 2025 - Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số

15:56 , 15/09/2025
Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

15:42 , 15/09/2025
Cổ đông KienlongBank sắp nhận cổ tức tỷ lệ lên đến 60%

Cổ đông KienlongBank sắp nhận cổ tức tỷ lệ lên đến 60%

15:21 , 15/09/2025
Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng

14:12 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên