Thu nhập từ mua bán vàng có thể phải chịu thuế để hạn chế đầu cơ





Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Nội dung trên được nêu tại Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ nhất).

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 09 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; đồng thời bám sát các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26/6/2025.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu sau:

- Tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội, các luật về công nghệ cao; đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, và bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

- Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập như trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả... vào đối tượng miễn thuế.

- Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7/9/2025.

- Đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

- Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

- Tăng cường việc phân cấp, phân quyền; trong đó quy định Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).



