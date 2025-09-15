Sáng 15/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng về mức 128,5 – 131,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra được giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này vẫn được niêm yết ở mức 126,5 – 128 triệu đồng/lượng, không có sự thay đổi so với cuối tuần trước.

Tại thời điểm khảo sát, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC và DOJI chưa có sự điều chỉnh, tiếp tục dao động quanh mức 128,1 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đối với vàng nhẫn, mức giá phổ biến trên thị trường hiện nằm trong khoảng 125 – 127 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 128 – 130 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 – 130 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng; Công ty SJC đưa ra mức giá 125 – 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với mặt bằng chung.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay ở mức 3.636 USD/ounce, giảm gần 7 USD so với chốt phiên liền kề.

Sau cú bứt phá dữ dội, giá vàng tuần qua tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lần này là giá vàng gần như không có nhịp điều chỉnh, bất chấp lạm phát vẫn neo cao, khi thị trường ngày càng tin chắc rằng lãi suất sẽ sớm giảm. Vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.590,69 USD/ounce. Chỉ vài giờ sau, đến 3 giờ sáng (giờ EDT), giá đã nhích lên 3.604 USD/ounce, và khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa vào thứ Hai, vàng tăng tiếp lên 3.631,70 USD/ounce.

Đà tăng mạnh mẽ được duy trì trong suốt các phiên giao dịch. Tại phiên châu Á ngày thứ Ba, giá vàng từ 3.637 USD lúc 20h nhanh chóng vọt lên 3.653 USD/ounce chỉ sau hai giờ. Nhiều lần thử vượt ngưỡng 3.650 USD không thành công, nhưng đến phiên Bắc Mỹ, giá được đẩy lên mức đỉnh tuần, sát 3.675 USD/ounce, chỉ 15 phút sau khi mở cửa.

Ngay sau đó, thị trường chứng kiến đợt điều chỉnh đầu tiên. Vàng giảm về 3.635 USD vào 11h trưa, rồi tiếp tục lùi xuống 3.621 USD/ounce vào 21h15 tối cùng ngày. Diễn biến này đã thiết lập vùng dao động cho cả tuần: khi có dữ liệu hỗ trợ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, vàng lại quay về vùng 3.650 USD, còn khi tâm lý chùng xuống, giá lùi quanh 3.620 USD.

Sáng thứ Năm, báo cáo CPI tháng 8 công bố lúc 8h30 đã trở thành chất xúc tác mới, kéo giá vàng bật tăng 20 USD chỉ trong vài phút, tạo vùng hỗ trợ ngắn hạn trên 3.630 USD/ounce. Tuy nhiên, nỗ lực cuối tuần để vượt mốc 3.650 USD một lần nữa thất bại, khi giá chỉ dừng lại trên 3.656 USD/ounce trước khi dao động trong khoảng 3.640 – 3.652 USD/ounce đến hết tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Phố Wall duy trì quan điểm lạc quan trước thềm cuộc họp của Fed, trong khi giới đầu tư cá nhân (Main Street) giảm bớt sự hưng phấn sau chuỗi tăng vừa qua.

Ông Darin Newsom, chuyên gia tại Barchart.com, nhận định ngắn gọn: “Giá sẽ tăng. Tình hình toàn cầu không đổi, hỗn loạn vẫn là chính sách được ưa chuộng.” Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, cho rằng vàng có nhiều khả năng đi lên nếu Fed hạ lãi suất như dự báo. Tuy nhiên, nếu FOMC bất ngờ giữ nguyên chính sách, thị trường có thể chứng kiến một nhịp bán chốt lời.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Daniel Pavilonis (RJO Futures) nhấn mạnh: vàng vẫn là công cụ phòng hộ trước lạm phát trong bối cảnh nợ công phình to.

Ông cho rằng chính phủ thường có xu hướng “thổi lạm phát” để xử lý nợ, và cả ngân hàng trung ương lẫn nhà đầu tư cá nhân đều xem vàng là kênh trú ẩn an toàn. Sự bùng nổ của các sản phẩm tài chính như ETF vàng, quyền chọn hay hợp đồng ngắn hạn cũng khuếch đại thêm đà tăng. Ông Pavilonis lạc quan dự báo: “Tôi nghĩ vàng sẽ chạm 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay.”