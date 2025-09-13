Hôm nay 13/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục đà rớt mạnh

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,6 triệu đồng so với cùng thời điểm phiên trước.

Nhà vàng DOJI cũng ghi nhận mức giảm sâu, với giá mua vào - bán ra lần lượt chỉ còn 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, mất 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn về mức 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ hạ giá vàng nhẫn xuống mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng lao dốc, hiện chỉ còn giao dịch quanh mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm lên tới 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng miếng 1 tuần qua. Nguồn: Cafef.

Trái ngược với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới vẫn neo cao ở ngưỡng 3.641 USD/ounce. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng tiếp tục leo lên mức cao kỷ lục mới khi loạt số liệu kinh tế Mỹ gây thất vọng, tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách.

Theo chuyên gia Colombo, thị trường lao động Mỹ suy yếu đáng kể cùng nguy cơ suy thoái gia tăng có thể buộc Fed hạ lãi suất thêm tới 100 điểm cơ bản. Tuy nhiên, ông cảnh báo rủi ro Fed “phản ứng thái quá” khi mất đi sự độc lập trong chính sách.

Ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược ETF cho rằng lộ trình hạ lãi suất vừa phải hiện nay vẫn đủ để củng cố đà bứt phá kỹ thuật của vàng lên 3.700 USD/ounce. Nhưng rủi ro lại nghiêng về phía tăng, bởi Fed hoàn toàn có thể hành động mạnh tay hơn so với dự báo.

“Với dữ liệu lao động vừa công bố, Fed có cớ để bất ngờ tung ra một cú cắt giảm 50 điểm cơ bản, điều mà trước đây thường được coi là hành động hoảng loạn,” ông Minter phân tích. “Nếu kịch bản này xảy ra, vàng có thể tăng vọt vượt xa mục tiêu 3.700 USD.”

CME FedWatch Tool hiện chỉ ghi nhận 5% khả năng Fed hạ 50 điểm cơ bản ngay trong tuần tới. Theo ông Lukman Otunuga (FXTM), kịch bản này có thể nhanh chóng đưa giá vàng vượt 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thị trường sẽ tập trung vào “dot plot”, biểu đồ dự báo lãi suất mới nhất của Fed. Nếu các dự báo không đáp ứng kỳ vọng nới lỏng 75–100 điểm cơ bản, vàng có nguy cơ bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ông Michael Brown (Pepperstone) thì cho rằng thị trường có thể đang “đặt cược quá đà” vào Fed. “Khả năng cao Fed sẽ gây thất vọng, chỉ phát tín hiệu giảm tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay. Với mức thị trường đang chiết khấu khoảng 70 điểm cơ bản, rủi ro phản ứng ‘hawkish’ là khá rõ ràng,” ông nói, nhưng vẫn khẳng định coi mọi nhịp điều chỉnh là cơ hội gom vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cũng lạc quan: “Ngay cả khi có nhịp bán tháo ngắn hạn, xu hướng kỹ thuật vẫn ủng hộ vàng hướng tới 3.800 USD/ounce. Mọi đợt điều chỉnh đều là cơ hội mua vào.”

Không chỉ Fed, tuần tới sẽ chứng kiến nhiều quyết định quan trọng khác: Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư; Ngân hàng Anh được dự báo giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm; trong khi Ngân hàng Nhật Bản cũng nhiều khả năng “án binh bất động”.

