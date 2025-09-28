Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai ngân hàng chi gần 11.000 tỷ cho cổ đông trong tháng 10, một nhà băng vẫn để ngỏ khả năng chia cổ tức tiền mặt

28-09-2025 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Hai ngân hàng chi gần 11.000 tỷ cho cổ đông trong tháng 10, một nhà băng vẫn để ngỏ khả năng chia cổ tức tiền mặt

Trong tháng 10, Vietcombank và Techcombank sẽ chi tổng cộng hơn 10.800 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngày 1/10 tới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.

Ngay sau Techcombank, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm Vietcombank mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 12%; tỷ lệ chi trả cổ tức trong giai đoạn 2016 - 2020 đều cùng mức 8%.

Ngoài ra, còn có 1 ngân hàng vẫn để ngỏ kế hoạch trả "tiền tươi" cho cổ đông là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông phê duyệt, sau thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2024 của HDBank là 10.134 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chi là 261 tỷ đồng. Theo đó, hiện HDBank có 10.396 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ có thể chia là 28%. HĐQT HDBank cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua kế hoạch chia cổ tức cụ thể vào thời điểm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh. Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi đầu năm nay, Ban lãnh đạo HDBank từng hé lộ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tối đa 15%.

Kể từ đầu năm đến nay, đã có 8 ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt là TPBank, ACB, VPBank, VIB, LPBank, SHB, OCB và MB với tổng số tiền đã chi trả lên tới gần 26.000 tỷ đồng.

Tuần tới, một ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả hơn 7.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an vào cuộc làm rõ thông tin vỡ hụi "khủng" tại TP HCM

Công an vào cuộc làm rõ thông tin vỡ hụi "khủng" tại TP HCM Nổi bật

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm Nổi bật

Công nghệ chỉ là phương tiện, bật mí thứ quan trọng nhất khiến người dùng tự nguyện chào đón và sử dụng dịch vụ ngân hàng

Công nghệ chỉ là phương tiện, bật mí thứ quan trọng nhất khiến người dùng tự nguyện chào đón và sử dụng dịch vụ ngân hàng

07:32 , 28/09/2025
Chuyên gia dự báo bất ngờ về đà tăng của giá vàng sắp tới

Chuyên gia dự báo bất ngờ về đà tăng của giá vàng sắp tới

18:52 , 27/09/2025
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

18:34 , 27/09/2025
Kinh doanh gắn với phát triển bền vững, OCB vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam

Kinh doanh gắn với phát triển bền vững, OCB vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam

18:20 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên