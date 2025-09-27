Tuần tới, một ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả hơn 7.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Theo thông tin đã được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10/2025 (tức thứ Tư tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.

Trước đó, kế hoạch chia cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank thông qua. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024. Lãnh đạo ngân hàng cho biết với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Techcombank tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 26/9, cổ phiếu TCB của Techcombank dừng lại ở mức thị giá 38.700 đồng/cp, tăng 56% từ đầu năm đến nay. Hiện vốn hóa Techcombank đạt hơn 274.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 10 tỷ USD.