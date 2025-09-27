Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần tới, một ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả hơn 7.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

27-09-2025 - 10:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Tuần tới, một ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả hơn 7.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), ngân hàng này dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.

Theo thông tin đã được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10/2025 (tức thứ Tư tuần tới) để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Với tỷ lệ chi trả 10% (1 cổ phần nhận 1.000 đồng), Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10/2025.

Trước đó, kế hoạch chia cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Techcombank thông qua. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024. Lãnh đạo ngân hàng cho biết với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Techcombank tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 26/9, cổ phiếu TCB của Techcombank dừng lại ở mức thị giá 38.700 đồng/cp, tăng 56% từ đầu năm đến nay. Hiện vốn hóa Techcombank đạt hơn 274.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 10 tỷ USD.

Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán

Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán Nổi bật

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch Nổi bật

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm

TS. Cấn Văn Lực: Dư địa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước hiện rất eo hẹp, nếu giảm thêm lãi suất sẽ rất nguy hiểm

07:28 , 27/09/2025
GS. TS. Hoàng Văn Cường: Lạm phát và tăng trưởng giống như anh em sinh đôi, không thể kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà lạm phát bằng 0

GS. TS. Hoàng Văn Cường: Lạm phát và tăng trưởng giống như anh em sinh đôi, không thể kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà lạm phát bằng 0

00:26 , 27/09/2025
Ngân hàng Shinhan Việt Nam lãi ròng 2.221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tới 21,19%

Ngân hàng Shinhan Việt Nam lãi ròng 2.221 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tới 21,19%

19:36 , 26/09/2025
Hành trình SHB gieo mạch nguồn văn hóa, thắp lửa tự hào dân tộc

Hành trình SHB gieo mạch nguồn văn hóa, thắp lửa tự hào dân tộc

19:30 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên