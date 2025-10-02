Vietcombank, VietinBank, BIDV đồng loạt trả cổ tức tiền mặt

Ngày 6/10 tới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11 (BIDV) và 17/11/2025 (VietinBank).

Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong khi cổ đông BIDV sẽ được nhận 3.159 tỷ đồng.

Như vậy, nhóm Big3 sẽ chi tổng cộng hơn 9.300 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm nhóm Big3 mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, cả ba ngân hàng cũng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ lần lượt là 12% (Vietcombank), 8% (VietinBank) và 2% (BIDV).

Trước đó, cả ba "ông lớn" này đều duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong thời gian dài trước khi tạm dừng trong giai đoạn 2022 – 2024 để có nguồn lực hỗ trợ khách hàng và tăng vốn.

Tính đến hiện tại, có tổng cộng 12 ngân hàng đã thực hiện hoặc có kế hoạch trả cổ tức trong năm 2025 gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, VIB, ACB, HDBank, MB, VPBank, Techcombank, Eximbank, SHB, TPBank. Tổng số tiền các ngân hàng dùng để trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024 ước tính vào khoảng 39.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 1 ngân hàng vẫn để ngỏ kế hoạch trả "tiền tươi" cho cổ đông là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – Mã: HDB)

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông phê duyệt, sau thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2024 của HDBank là 10.134 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chi là 261 tỷ đồng. Theo đó, hiện HDBank có 10.396 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ có thể chia là 28%. HĐQT HDBank cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua kế hoạch chia cổ tức cụ thể vào thời điểm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh. Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi đầu năm nay, Ban lãnh đạo HDBank từng hé lộ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tối đa 15%.