Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank, VietinBank, BIDV đồng loạt trả cổ tức tiền mặt

02-10-2025 - 16:51 PM | Tài chính - ngân hàng

Vietcombank, VietinBank, BIDV đồng loạt trả cổ tức tiền mặt

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm nhóm Big3 mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngày 6/10 tới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11 (BIDV) và 17/11/2025 (VietinBank).

Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong khi cổ đông BIDV sẽ được nhận 3.159 tỷ đồng.

Như vậy, nhóm Big3 sẽ chi tổng cộng hơn 9.300 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm nhóm Big3 mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, cả ba ngân hàng cũng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ lần lượt là 12% (Vietcombank), 8% (VietinBank) và 2% (BIDV).

Trước đó, cả ba "ông lớn" này đều duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong thời gian dài trước khi tạm dừng trong giai đoạn 2022 – 2024 để có nguồn lực hỗ trợ khách hàng và tăng vốn.

Tính đến hiện tại, có tổng cộng 12 ngân hàng đã thực hiện hoặc có kế hoạch trả cổ tức trong năm 2025 gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, VIB, ACB, HDBank, MB, VPBank, Techcombank, Eximbank, SHB, TPBank. Tổng số tiền các ngân hàng dùng để trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024 ước tính vào khoảng 39.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 1 ngân hàng vẫn để ngỏ kế hoạch trả "tiền tươi" cho cổ đông là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – Mã: HDB)

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông phê duyệt, sau thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2024 của HDBank là 10.134 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chi là 261 tỷ đồng. Theo đó, hiện HDBank có 10.396 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ có thể chia là 28%. HĐQT HDBank cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua kế hoạch chia cổ tức cụ thể vào thời điểm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh. Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi đầu năm nay, Ban lãnh đạo HDBank từng hé lộ kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tối đa 15%.

Dự báo lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng mạnh trong quý III/2025

Quang Hưng

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11

Thêm một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 2.400 tỷ đồng thanh toán vào tháng 11 Nổi bật

Sáng 2/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Sáng 2/10: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm Nổi bật

ACB sẽ bán vàng miếng thương hiệu ACB

ACB sẽ bán vàng miếng thương hiệu ACB

16:19 , 02/10/2025
Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm – tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

15:30 , 02/10/2025
VPBank ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp VPBiz JCB Ultimate

VPBank ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp VPBiz JCB Ultimate

13:30 , 02/10/2025
SHS được VIS Rating xếp hạng tín nhiệm ở mức A, triển vọng “Ổn định”

SHS được VIS Rating xếp hạng tín nhiệm ở mức A, triển vọng “Ổn định”

12:38 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên