Dự báo lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng mạnh trong quý III/2025

Tại báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh quý III/2025 và cả năm 2025, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng cuối quý III được dự báo tiếp tục tăng tốc và tỷ lệ NIM bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy tại một số ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng bắt đầu dịch chuyển danh mục cho vay sang các nhóm ngành có lợi suất cao hơn như bất động sản .

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu dự phóng giảm nhẹ, nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng.

Với nhận định trên, các chuyên gia phân tích của VCBS đã dự phóng kết quả kinh doanh của một số ngân hàng trong quý III/2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận được dự báo trong khoảng 9% - 35% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) được VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng tích cực từ sự hồi phục của nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là mảng cho vay mua nhà .

Lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giúp hỗ trợ lợi nhuận hợp nhất của toàn ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các công ty con kỳ vọng giữ mức tăng trưởng khả quan và NIM hợp nhất kỳ vọng có sự cải thiện kể từ nửa sau 2025.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2025 của VPBank ước đạt 71.770 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 24.949 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% và 25% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 17.322 tỷ đồng (tăng 15%), lãi trước thuế dự thu về 7.002 tỷ đồng (tăng 35%)

Với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB), VCBS đánh giá nhu cầu tín dụng ở mức tốt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 21,2% cho năm 2025. Trong khi đó, NIM bắt đầu ghi nhận sự cải thiện từ nửa sau 2025.

Về chất lượng tài sản được kỳ vọng cải thiện với tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống 2% nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ và tăng thu hồi nợ đã xóa.

Hoàn thiện hệ sinh thái với các kế hoạch thoái vốn, góp vốn các công ty con chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại TNEX Finance và góp vốn mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2025 của MSB ước đạt 16.337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 8.198 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% và 19% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 3.370 tỷ đồng (tăng 15%), lãi trước thuế dự thu về 1.640 tỷ đồng (tăng 35%).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) được VCBS nhận định sẽ ghi nhận thu nhập lãi tích cực, tín dụng kỳ vọng tăng trưởng 14%.Thu nhập ngoài lãi khả quan hơn nhờ thu nhập từ phí và thu hồi nợ xấu đã xóa.

Trong khi đó, NIM dự kiến duy trì mức 3,7% trong năm 2025. Áp lực trích lập dự phòng ở mức thấp trong 2025. Kỳ vọng tiến độ xử lý tài sản tồn đọng của Sacombank sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành trong 2025 - 2026.

Với các các nhận định trên, VCBS dự phòng tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Sacombank năm 2025 ước đạt 33.707 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 15.806 tỷ đồng; tăng lần lượt 18% và 24% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 8.507 tỷ đồng (tăng 18%), lãi trước thuế dự thu về 3.419 tỷ đồng (tăng 24%).

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) được VCBS dự báo là ngân hàng có tín dụng tăng trưởng trong top cao nhất ngành, ước đạt 27,8% trong năm 2025. Đồng thời, NIM kỳ vọng phục hồi trong nửa sau 2025. Tương tự, chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện, thu nhập từ phí dịch khả quan.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MB năm 2025 ước đạt 70.448 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 35.496 tỷ đồng; tăng lần lượt 27% và 23%. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 16.151 tỷ đồng (tăng 27%), lãi trước thuế dự thu về 8.998 tỷ đồng (tăng 23%).

Với Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB), VCBS dự phóng tăng trưởng tín dụng cao hơn so với trung bình ngành đến từ mảng cho vay nông nghiệp - nông thôn, sự hồi phục của thị trường bất động sản và nhận chuyển giao ngân hàng Đông Á, ước tính đạt 31% cho cả năm 2025.

Trong khi đó, NIM 2025 ước tính giảm nhẹ so với năm 2024 với mức 5% do áp lực cạnh tranh của ngành trong nửa còn lại của năm vẫn tương đối lớn. Tuy nhiên, nhờ sự hồi phục của mảng cho vay bán lẻ với lợi suất cao và CASA tiếp tục có sự cải thiện nhờ đẩy mạnh tài trợ chuỗi đã giúp HDBank duy trì được tỷ lệ NIM ở mức cao so với toàn ngành.

Ngoài ra, HDBS tham gia vào thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng giúp mở rộng dịch vụ của ngân hàng.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) của HDBank năm 2025 đạt 42.157 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 21.583 tỷ đồng; tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 11.095 tỷ đồng (tăng 30%), lãi trước thuế 5.298 tỷ đồng (tăng 18%).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) được kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành (16,9%) trong năm 2025 và cải thiện NIM từ nửa sau 2025 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay.

Theo VCBS, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, một số khách hàng tái cơ cấu hết thời gian thử thách được chuyển về nợ nhóm thấp hơn và sẽ được hoàn nhập trích lập trong quý II.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VietinBank năm 2025 đạt 91.235 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 39.966 tỷ đồng; tăng lần lượt 11% và 26% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 24.412 tỷ đồng (tăng 11%), lãi trước thuế 7.525 tỷ đồng (tăng 15%).

Ngân hàng TMCP Tiền Phong (TPBank - Mã: TPB), được dự báo tăng trưởng tín dụng tốt sự hồi phục của thị trường bất động sản và tiêu dùng bán lẻ.

Trong khi đó, tỷ lệ CASA tiếp tục được cải thiện nhờ hiệu quả của chiến lược phát triển ngân hàng số. Đa dạng hóa các nguồn thu từ dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm số hóa giúp hỗ trợ lợi nhuận.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TPBank ước đạt 19.936 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 8.516 tỷ đồng; tăng lần lượt 11% và 12% so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 4.195 tỷ đồng (tăng 5%), lãi trước thuế dự thu về 1.990 tỷ đồng (tăng 15%).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BIDV), VCBS dự báo "ông lớn" này sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng 16% và NIM đi ngang ở mức 2,4%. Chất lượng tài sản trong nhóm tốt nhất ngành với áp lực dự phòng thấp.

BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 7,1%, trả cổ tức tỷ lệ 19,9% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 3,84%.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động năm 2025 của BIDV tăng 12% (đạt 90.847 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế tăng 14% (đạt 35.642 tỷ đồng) so với năm 2024. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 19.342 tỷ đồng (tăng 12%), lãi trước thuế 7.380 tỷ đồng (tăng 14%)

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB), VCBS kỳ vọng tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục của thị trường bất động sản và xây dựng cũng như nhu cầu vay mua nhà ở.

NIM của Techcombank kỳ vọng có sự cải thiện kể từ nửa sau 2025 nhờ CASA tiếp tục duy trì ở mức cao; tỷ trọng cho vay bán lẻ ở mức tương đối cao và đà giảm lãi suất cho vay có xu hướng chậm lại kể từ nửa sau năm 2025. Theo VCBS, IPO TCBS giúp ngân hàng tái định giá lại khoản đầu tư và gia tăng vị thế.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động Techcombank trong năm 2025 đạt 50.117 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 7%) và lợi nhuận ước đạt 31.262 tỷ đồng (tăng 14%). Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 12.930 tỷ đồng (tăng 10%), lãi trước thuế 8.080 tỷ đồng (tăng 12%).

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB), VCBS cho rằng tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm, ước tính đạt 19,3% cho cả năm 2025 với động lực đến từ nhóm khách hàng SME và cá nhân.

Hiệu quả sinh lời ở mức cao nhờ kiểm soát tốt chi phí và chất lượng tài sản. Trong khi đó, NIM kỳ vọng có sự hồi phục nhẹ trong những tháng cuối năm nhờ còn dư địa để gia tăng cho vay kỳ hạn trung - dài hạn với lợi suất cao hơn và mảng cho vay bán lẻ hồi phục.

VCBS dự phóng tổng thu nhập hoạt động ACB đạt 35.805 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 7%) và lợi nhuận ước đạt 22.940 tỷ đồng (tăng 9%) cho cả năm 2025. Riêng trong quý III, tổng thu nhập ước đạt 8.787 tỷ đồng (tăng 8%), lãi trước thuế dự thu về 5.328 tỷ đồng (tăng 10%).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB), VCBS kỳ vọng tín dụng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục của hầu hết các mảng kinh doanh, trong đó mảng cho vay mua nhà ở sẽ là động lực dẫn dắt tăng trưởng chính. Thu từ xử lý nợ xấu cải thiện giúp hỗ trợ mảng thu nhập ngoài lãi.

Trong khi đó, NIM kỳ vọng có sự cải thiện trong những tháng cuối năm nhờ sự hồi phục của mảng cho vay bán lẻ với lợi suất cho vay cao hơn; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn đang duy trì ở mức thấp.

Bên cạnh đó, triển vọng tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài sau khi CBA thoái vốn giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

VCBS ước tính tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của VIB cả năm 2025 đạt lần lượt 20.994 tỷ và 10.726 tỷ đồng; tương đương mức tăng 2% và 19%. Riêng trong quý III, thu nhập hoạt động ước đạt 4.837 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận trước thuế 2.178 tỷ đồng, tăng 9%.