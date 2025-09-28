Dự báo lợi nhuận quý 3/2025 của 13 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, VPBank,...

Công ty chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận quý 3/2025 của một số doanh nghiệp.

Đối với ngành ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của các nhà băng niêm yết được dự báo tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý III/2025, cải thiện so với mức tăng 18,7% của quý II/2025. Các ngân hàng như HDBank, Techcombank, BIDV, VPBank, LPBank, VietinBank có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế mạnh, nhờ tín dụng cao.

Tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành dự kiến duy trì dưới 2%, trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLR) ở quanh mức 80%, phản ánh chất lượng tài sản toàn ngành cải thiện nhẹ so với quý trước.

Tính đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 11,82% so với cuối năm 2024 và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng mạnh này tiếp tục được duy trì trong quý III/2025, với mức tăng ước đạt 14,8% so với đầu năm và 4,6% so với quý trước.

Theo MBS, môi trường lãi suất thấp tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bán lẻ có dấu hiệu bắt kịp với tín dụng doanh nghiệp, nhờ sự phục hồi của hoạt động cho vay tiêu dùng và cho vay mua nhà.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tốt hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh, dự kiến đạt lần lượt 18% và 12% vào cuối quý III/2025. Một số ngân hàng như VPBank, HDBank, LPBank, Techcombank tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tích cực.

Về biên lãi ròng (NIM), dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm, nhờ lãi suất cho vay thấp và áp lực huy động vốn không tăng mạnh. Mặc dù tăng trưởng huy động đạt 9,6% từ đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Các ngân hàng đang tăng cường cho vay trung và dài hạn đồng thời đẩy mạnh tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) nhằm cải thiện NIM.

Theo dự báo của MBS, Vietcombank sẽ dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 11.876 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 của ngân hàng đạt khoảng 9.477 tỷ đồng.

Một số ngân hàng sẽ có tăng trưởng lợi nhuận khá cao so với cùng kỳ, theo dự báo của MBS có thể kể đến VietinBank (+44%), VPBank (+41%), VIB (+30%),...