Lợi nhuận một ngân hàng giảm 184 tỷ đồng sau kiểm toán

09-09-2025 - 16:38 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo giải trình của ngân hàng, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do kiểm toán không ghi nhận phần chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại (doanh thu chưa thực hiện) mà ngân hàng đã ghi nhận vào thời điểm 30/6/2025.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với lợi nhuận sau thuế đạt 1.151 tỷ đồng, giảm 184 tỷ đồng, tương đương giảm 14% so với báo cáo tài chính tự lập trước đó.

Theo giải trình của ngân hàng, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do kiểm toán không ghi nhận phần chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại (doanh thu chưa thực hiện) mà ngân hàng đã ghi nhận vào thời điểm 30/6/2025. ABBank cho biết thu nhập này sẽ được ghi nhận vào thời điểm 31/12/2025.

Dù lợi nhuận sau soát xét giảm, kết quả kinh doanh nửa đầu năm của ABBank vẫn tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ 2024. Theo đó, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ nằm trước nhờ đột biến từ hai nguồn thu. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 873 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 60%. Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 963 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tương ứng tăng 926%.

Cùng với ABBank, một số ngân hàng khác cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm sau kiểm toán như SeABank (73 tỷ đồng), PGBank (15 tỷ đồng), VietABank (5 tỷ đồng) BIDV (3 tỷ đồng). Trong khi lợi nhuận sau thuế SHB tăng 40 tỷ đồng sau kiểm toán.

