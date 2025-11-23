Doanh nghiệp bất động sản công nghiệp làm ăn ra sao trong quý III?

Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) trong quý III/2025 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 3.254 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 117,64 tỷ đồng, giảm 49,8% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết lợi nhuận giảm mạnh là do hoạt động kinh doanh có tính mùa vụ và ảnh hưởng của tình hình thời tiết không thuận lợi (các trận mưa bão lớn).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 9.337 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng gạch ốp lát đóng góp chính 2.737 tỷ đồng, tăng 9%; cho thuê đất khu công nghiệp mang về 2.333 tỷ đồng, tăng 3%; và bất động sản đem lại gần 237 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Viglacera đạt 1.321,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 955,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 45,3% và 48,7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Như vậy, với kế hoạch năm 2025 là doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.743 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng, Viglacera đã hoàn thành 65% và 76% mục tiêu đề ra.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản công nghiệp làm ăn có lãi trong quý III/2025.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) cũng công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 4,6% xuống còn 564 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 118%, đạt 784 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 22% xuống 90 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 179% lên 237 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 67,5 tỷ đồng và 140 tỷ đồng, tăng 221% và 26%. Kết quả, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 312 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 5.039 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.563 tỷ đồng, tăng lần lượt 153% và 294% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, doanh nghiệp hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Trong quý III/2025, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.871 tỷ đồng, tăng 26%; lãi ròng gần 842 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. IDICO cho biết, lợi nhuận tăng do biến động doanh thu các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định.

Tính chung 9 tháng đầu năm, IDC ghi nhận 6.428 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 1.814 tỷ đồng.

Tổng tài sản IDC thời điểm cuối quý III là hơn 21.293 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng gần 6.068 tỷ đồng, tăng 45%. Ngoài ra, IDC còn có 225 tỷ đồng khoản đầu tư tích lũy linh hoạt có kỳ hạn gốc từ 3-12 tháng tại công ty chứng khoán.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tham gia bất động sản công nghiệp khác cũng "ăn nên làm ra" như: Nam Tân Uyên (NTC) lãi xấp xỉ 300 tỷ đồng, gấp rưỡi chín tháng đầu năm ngoái. Chủ đầu tư khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Long An cũ) báo lãi cao hơn cùng kỳ 77%, đạt 246 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc tiệm cận mục tiêu lợi nhuận cả năm như: IDICO đạt 87% kế hoạch năm, còn Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG vượt 32% hay Long Hậu vượt đến 70%.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), doanh nghiệp trong ngành bất động sản công nghiệp thu tổng cộng 13.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 23% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, toàn ngành thu hơn 41.700 tỷ đồng và lãi gần 9.800 tỷ đồng.

Nhóm phân tích Agriseco cũng dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành này tăng khoảng 5-10% trong năm nay và tiếp đà đi lên trong năm sau. Tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có quỹ đất sẵn sàng cho thuê và đã ký hợp đồng ghi nhớ từ trước.