Doanh nghiệp bất động sản sở hữu hàng ngàn hecta đất của ông Đặng Thành Tâm kinh doanh khởi sắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trump International Hưng Yên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam, tập trung tại phía Bắc, với quỹ đất công nghiệp hơn 6.000 ha và quỹ đất đô thị hơn 1.000 ha,… Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc thu hút FDI tại Việt Nam, với những khách hàng lớn như Foxconn, LG, Canon…

Nửa đầu năm 2025, doanh thu và LNTT của KBC tăng trưởng tích cực lần lượt đạt 3.696 tỷ đồng và 1.655 tỷ đồng. Doanh thu mảng cho thuê đất KCN đạt 2.830 tỷ đồng đến từ việc cho thuê 86ha diện tích đất (chủ yếu ở CCN Hưng Yên). Mảng BĐS cũng ghi nhận bàn giao loạt sản phẩm NOXH Nểnh, nâng doanh thu lên mức 412 tỷ đồng.

Trong quý 2, biên lợi nhuận gộp của KBC tăng vọt lên mức 102% nhờ giá vốn hàng bán âm, điều này đến từ việc KBC hoàn nhập chi phí phát sinh trước đó liên quan đến lô đất đã bàn giao tại CCN Hưng Yên trong Q1/2025. DSC cho rằng doanh thu của KBC trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khi doanh nghiệp đã ký MOU cho thuê ~50ha đất với các dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, AI.

Nguồn: Kinh Bắc, DSC tổng hợp.

Số lượng đất bàn giao của KBC trong kế hoạch năm nay tăng kỷ lục. KBC dự kiến bàn giao 83ha tại KCN Nam Sơn- Hạp Lĩnh (cho Goertex và một đối tác khác) và khoảng 13ha đất tại KCN Tân Phú Trung trong năm nay.

Hơn nữa, KBC tiếp tục triển khai kinh doanh với các KCN hoàn thành chủ trương đầu tư (Tràng Duệ 3, Kim Thành 2 và 4 KCN khác) nâng tổng quỹ đất cho thuê lên tới ~3.000ha. Với quỹ đất dồi dào, DSC dự kiến, KBC sẽ tiếp tục ghi nhận thêm MOU ký mới, hoạt động cho thuê vẫn diễn ra nhộn nhịp, dự tính KBC sẽ cho thuê thêm 130ha trong năm nay.

Hiện KBC đang đẩy nhanh tiến độ GPMB cho KĐT Hưng Yên (Trump International) với ký vọng có thể đầu tư xây dựng hạ tầng và bán từ năm 2026. KĐT Tràng Cát hiện cũng đã hoàn thành tiền sử dụng đất và đủ kiều kiện chuyển nhưỡng cho các đối tác, trong năm nay KBC đang thực hiện bán sỉ ~20ha cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty chứng khoán DSC cho rằng, KBC sẽ sử dụng dòng tiền này để dùng làm vốn trực tiếp phát triển phần diện tích còn lại của Tràng Cát. Nhìn chung, triển vọng kinh doanh BĐS của KBC vào năm sau rất sáng cửa, từ đó đem lại dòng tiền lớn cho công ty.



