Doanh nghiệp cắt giảm được một nửa nhân sự nhờ ứng dụng AI

Ngày 28-11, Sở Công Thương TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo - Đột phá xuất khẩu số", thu hút đại diện nhiều hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ tham dự. Sự kiện nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng và giải pháp ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết TPHCM xác định chuyển đổi số toàn diện, phát triển thương mại điện tử và ứng dụng AI là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, hình thành hệ sinh thái số hiệu quả và bền vững.

Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP và đến năm 2030 chiếm 30%. Trong ngành công thương, thương mại điện tử được xem là lĩnh vực tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số và xuất khẩu số.

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, phát biểu tại hội thảo

"Sở Công Thương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một thành phố hiện đại và sáng tạo trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu tăng trưởng mạnh, AI đang trở thành công nghệ lõi, góp phần tái định hình mô hình tăng trưởng, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế"- ông Thi nhìn nhận.



Chia sẻ tại hội thảo, bà Vũ Ngọc Liên, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Sản xuất Thương mại KSN Việt Nam, cho rằng AI giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể nhân sự, nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Bà Liên dẫn chứng trước đây, một bộ phận kinh doanh quốc tế cần 5 - 6 nhân sự để đảm bảo các khâu marketing số, chăm sóc gian hàng, phản hồi khách hàng lệch múi giờ, tối ưu từ khóa và chuẩn bị nội dung kỹ thuật.

"Nay chỉ cần 3 người đã có thể vận hành trơn tru. AI hỗ trợ lọc khách hàng, kiểm tra mức độ phù hợp của từng thị trường, tự động phản hồi các câu hỏi ban đầu, giúp chúng tôi tập trung nhiều hơn vào xử lý đơn hàng và phát triển sản phẩm" - bà Liên dẫn chứng.

Theo bà Liên, doanh thu từ xuất khẩu qua nền tảng số của doanh nghiệp năm 2025 tăng khoảng 300% so với phương thức marketing truyền thống. Việc học và ứng dụng AI cũng không quá phức tạp khi các nền tảng như Alibaba.com đào tạo đầy đủ cho nhân viên mới.

Ông Đinh Duy Linh, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM, chia sẻ tại hội thảo

Trong khi đó, ông Đinh Duy Linh, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM, khẳng định việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp phụ thuộc vào năng lực chuyên môn và tư duy khai thác công nghệ của đội ngũ nhân sự.

Ông Linh cho rằng doanh nghiệp cần đào tạo kỹ năng sử dụng công cụ, tổ chức bộ phận phối hợp hiệu quả và xác định mức đầu tư tương ứng với nhu cầu – từ sản xuất nội dung, marketing đơn lẻ đến hệ thống tự động phân tích dữ liệu và chăm sóc khách hàng ở quy mô lớn.



"Dù AI tạo ra nội dung nhanh, "câu chuyện hồn cốt" của sản phẩm vẫn phải đến từ đội ngũ marketing, truyền thông. Doanh nghiệp cần xác định bản sắc thương hiệu, đặc trưng sản phẩm và thông điệp riêng để tránh việc nội dung AI trở nên đại trà. AI hỗ trợ sản xuất nhưng yếu tố sáng tạo và sự am hiểu thị trường của con người vẫn giữ vai trò quyết định"- ông Linh nhấn mạnh.

Theo các báo cáo quốc tế, quy mô thị trường chuyển đổi số thế giới năm 2024 ước đạt hơn 1.000 tỉ USD và dự kiến vượt 4.600 tỉ USD vào năm 2030. Riêng thị trường AI được dự báo tăng hơn 20 lần trong thập kỷ tới. Đại diện Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh giá AI có thể góp phần gia tăng giá trị thương mại toàn cầu thêm 34% - 37% vào năm 2040 nhờ giảm chi phí giao dịch, tối ưu logistics và mở rộng cơ hội xuất khẩu, kể cả đối với doanh nghiệp nhỏ.



