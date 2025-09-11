Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp của ‘chiến thần livestream’ Võ Hà Linh lấn sân sang mảng bất động sản

11-09-2025 - 20:33 PM | Doanh nghiệp

Hà Linh Official- doanh nghiệp do “chiến thần livestream” Võ Hà Linh làm Chủ tịch, mới đây đã đăng ký thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến bất động sản.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official (Hà Linh Official) mới đây đã đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới ngoài mảng thương mại dịch vụ.

Cụ thể, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 25/8/2025, doanh nghiệp này đã thực hiện thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, trước đó, công ty đã đăng ký 15 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo, các ngành nghề còn lại gồm buôn bán vải, hàng may mặc, giày dép, đồ dùng gia đình; bán lẻ lương thực, thực phẩm tại cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; dịch vụ bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận…

Ở lần công bố thay đổi này, Hà Linh Official đã đăng ký thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới, gồm: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá).

Cũng theo thông tin kê khai về thuế, tại thời điểm này, tổng số lao động của công ty đang là 10 người.

Doanh nghiệp của ‘chiến thần livestream’ Võ Hà Linh lấn sân sang mảng bất động sản- Ảnh 1.

‘Chiến thần livestream’ Võ Hà Linh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của CTCP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official. Ảnh: Hà Linh Official

Theo tìm hiểu, CTCP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official được thành lập từ tháng 5/2021, trụ sở chính đặt tại Chung cư Cienco4 (tầng 1, 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 2 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Võ Thị Hà Linh góp 1,8 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 90%); bà Nguyễn Thị Nga góp 100 triệu đồng (tỷ lệ sở hữu 5%) và bà Võ Thị Hoài Thương góp 100 triệu đồng (tỷ lệ 5%).

Cũng tại thời điểm này, bà Võ Thị Hà Linh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, bà Võ Thị Hoài Thương (SN 1991) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay bà Võ Thị Hà Linh. Sau đó, đến tháng 6/2023, chức vụ trên lại được chuyển giao về Võ Thị Hà Linh.

Tháng 10/2024, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên mức 19,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Võ Thị Hà Linh sinh năm 1992, đến từ Nghệ An; thường được gọi là "chiến thần livestream” đình đám trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện, "chiến thần Võ Hà Linh" đang sở hữu kênh YouTube có tên Ha Linh Official với 2,21 triệu lượt đăng ký và kênh Tiktok cùng tên với 5,7 triệu người theo dõi (tính đến ngày 11/9/2025).

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, công ty của Võ Hà Linh cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Hồi cuối tháng 7/2025 vừa qua, doanh nghiệp này đã trao tặng 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, tháng 9/2024, công ty của Võ Hà Linh còn ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Cứu trợ TP.HCM để cùng chia sẻ với những mất mát, khó khăn với nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ngoài ra, cá nhân Võ Hà Linh cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Tháng 11/2024, trên trang cá nhân của Võ Hà Linh cũng đã chia sẻ thông tin doanh nghiệp đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ Tấm Lòng Việt (Chương trình Trái Tim Cho Em) - Đài Truyền Hình Việt Nam, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

