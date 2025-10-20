Doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất Việt Nam là tổng thầu sân vận động hàng đầu thế giới, đủ sức đăng cai World Cup

Sáng 19/10, tại Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, tiên tiến hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an Nhân dân, là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Các đại biểu dự buổi lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF.

Đại diện nhà tổng thầu xây dựng, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch CTCP Vinhomes cho biết, sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92ha. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế lớn như World Cup.

"Đây cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng mở tự động hiện đại tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Hoa Kỳ) – sân vận động có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Điểm vượt trội khác biệt của Sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam", ông Phạm Thiếu Hoa cho hay.

Sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á.

Được biết, Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực.

Ngoài khu sân chính, dự án còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng ngăn tia UV, giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thông thoáng, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền theo thời gian.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid (kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo), giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế.