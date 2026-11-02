Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động gần 20.000 người cùng dàn cẩu siêu trường, siêu trọng thi công xuyên ngày đêm tại siêu công trình tầm vóc quốc tế

Những ngày cuối tháng 10/2026, đại công trường sân vận động VinFast – Trống Đồng, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội của hệ sinh thái Vingroup, tiếp tục tăng tốc thi công với hàng loạt hạng mục được triển khai đồng thời.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, khoảng 16.000 công nhân đang làm việc tại khu vực sân vận động và các hạng mục phụ trợ. Nếu tính cả những khu vực khác thuộc khu phức hợp thể thao, tổng lực lượng thi công lên tới gần 20.000 người.

Để đáp ứng tiến độ, công trường được tổ chức làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp xuyên ngày đêm. Lực lượng lao động được phân bổ cho nhiều hạng mục, từ thi công kết cấu bê tông, hoàn thiện khán đài đến lắp dựng kết cấu thép, hệ thống cơ điện và phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, sau nhiều tháng thi công, sân vận động 135.000 chỗ ngồi đang dần thành hình. Các hạng mục nền móng và sàn cơ bản đã hoàn thành, trong khi cả bốn khu vực khán đài A, B, C và D được triển khai đồng loạt. Công tác hoàn thiện, lắp đặt hệ thống cơ điện và các phòng chức năng cũng được thực hiện song song với thi công phần thô.

Một trong những hạng mục phức tạp nhất là hệ thống mái che đóng mở tự động có kết cấu thép quy mô lớn. Theo thiết kế, các trụ chính cao gần 80 m, tương đương một tòa nhà hơn 20 tầng, có nhiệm vụ nâng đỡ hệ mái và truyền tải trọng xuống nền móng.

Để thi công hạng mục này, các nhà thầu huy động những thiết bị siêu trường, siêu trọng, gồm các loại cần cẩu có sức nâng 800 tấn, 1.250 tấn và 1.800 tấn.

Tính đến giữa tháng 10, khối lượng thi công hệ thống giàn trụ kích rút phục vụ nâng mái đã đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đang được tiếp tục hàn, hoàn thiện kết cấu và chuẩn bị cho những công đoạn lắp dựng tiếp theo.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, nhà thầu sẽ hoàn thành và chạy thử hệ thống giàn kích nâng. Đến tháng 12, các đơn vị phối hợp với đối tác nước ngoài bắt đầu nâng các cấu kiện mái thép đầu tiên lên vị trí thiết kế.

Riêng hệ kết cấu thép của mái có khối lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Việc nâng các module thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao lớn bằng hệ thống tháp kích thủy lực được đánh giá là một trong những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật và độ chính xác cao nhất của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng sân vận động VinFast – Trống Đồng, phần xây dựng thô dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Toàn bộ các hạng mục xây dựng hướng tới hoàn thành vào tháng 5/2027, trước khi công trình chính thức khai trương vào tháng 7 cùng năm.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành sân vận động có quy mô sức chứa lớn nhất thế giới. Công trình lấy cảm hứng từ hình dáng trống đồng Đông Sơn, đồng thời tích hợp hệ thống mái che đóng mở tự động.

Đây là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup đầu tư, với tổng quy mô khoảng 9.171 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 925.000 tỷ đồng.

Bên cạnh sân vận động chính, khu phức hợp còn được quy hoạch các công trình thể thao, dịch vụ, lưu trú và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Trong đó, trục đại lộ rộng 120 m, dài khoảng 8 km, đóng vai trò kết nối khu vực sân vận động với các tuyến giao thông quan trọng phía Nam Hà Nội.

Với quy mô nhân lực lên tới gần 20.000 người, cùng hàng loạt thiết bị xây dựng hạng nặng hoạt động liên tục, sân vận động VinFast – Trống Đồng đang trở thành một trong những đại công trường đáng chú ý của hệ sinh thái Vingroup trong năm 2026.