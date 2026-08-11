Doanh nghiệp đang đổ tiền vào mã chứng khoán nào?

Theo báo cáo tài chính quý II của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex - mã chứng khoán: AFX), tại ngày 30/6, mục chứng khoán kinh doanh của AFX có giá gốc hơn 220 tỷ đồng, toàn bộ đầu tư vào mã VIC của Tập đoàn Vingroup.

Đáng chú ý, khoản đầu tư này phát sinh trong quý II. Tại ngày 31/3, AFX chưa nắm cổ phiếu VIC mà phân bổ hơn 220 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Hiệp, Công ty CP Sàn Giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha. Đến cuối tháng 6, cả 3 khoản trên không còn xuất hiện trong danh mục, thay vào đó là cổ phiếu VIC.

Danh mục đầu tư chứng khoán của NDN.

Quý II năm nay, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) ghi nhận 7,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính tiếp tục là trụ cột khi tăng 31% so với cùng kỳ, đạt hơn 28 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Giá trị khoản mục này tăng gần 57%, từ 507 tỷ đồng lên 795 tỷ đồng.

Trong đó, NDN dành 643 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, tương đương 48% tổng tài sản tại thời điểm cuối quý II. Đáng chú ý, danh mục đầu tư của Nhà Đà Nẵng có cổ phiếu Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) với giá gốc 84 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài VHM, Nhà Đà Nẵng còn đầu tư vào cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) với giá gốc hơn 92 tỷ đồng. NDN cũng gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu MBB trong 3 tháng qua, từ 16 tỷ đồng đầu năm lên 78 tỷ đồng. Với Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX), Nhà Đà Nẵng nâng giá gốc khoản đầu tư từ 19 tỷ đồng lên 49 tỷ đồng.

Hiện, các mã VHM, HPG, GEX và MBB mà NDN đang đầu tư đều mang lại khoản lãi tạm tính từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NDN đang bị thua lỗ ở một số mã cổ phiếu khác. Cụ thể, NDN mua cổ phiếu VPB với giá gốc gần 69 tỷ đồng nhưng khoản đầu tư này đang ở trạng thái tạm lỗ. Đối với nhóm cổ phiếu còn lại, giá gốc danh mục tăng mạnh từ 179 tỷ đồng lên gần 271 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nhà Đà Nẵng phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán khoảng 21 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) công bố báo cáo tài chính quý II với giá trị gốc danh mục chứng khoán kinh doanh đạt 597 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% tổng tài sản của Lideco. Tuy nhiên, NTL đang tạm lỗ 21 tỷ đồng, đảo chiều so với cuối quý I khi tạm lãi gần 68 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư chứng khoán của NTL.

Trong quý II, Lideco gia tăng đầu tư vào các cổ phiếu DBC, HHS, NAB, PAN và TCH và giảm tại DXP. Ngược lại, Lideco đã loại VAB và DCM khỏi danh mục. Trong đó, cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chiếm 52% tổng giá trị gốc danh mục chứng khoán của NTL. Lideco mua mới cổ phiếu TTA với giá gốc gần 48 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6, NTL trích lập tổng cộng hơn 25 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Trong đó, dự phòng lớn nhất thuộc về cổ phiếu DBC với 12 tỷ đồng, tiếp đến là HHS với hơn 9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) cho thấy giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh tại cuối tháng 6 đạt gần 45 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Danh mục của VHC gồm 3,5 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long, 21 tỷ đồng cổ phiếu DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và 20 tỷ đồng chứng chỉ quỹ VCBF. Trong đó, Vĩnh Hoàn phải trích lập gần 1,2 tỷ đồng dự phòng đối với khoản đầu tư NLG và hơn 9 tỷ đồng cho DXS.