Người nội bộ HSC bán thành công 600.000 cổ phiếu HCM

Mới đây, ông Lê Anh Quân- Người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Anh Quân đã bán ra thành công 600.000 cổ phiếu HCM như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 24/7/2026 đến ngày 5/8/2026.

Sau giao dịch, ông Quân đã giảm sở hữu từ hơn 1,28 triệu cổ phiếu HCM xuống còn 680.502 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 012% xuống còn 0,06% vốn tại HSC.

Được biết, ông Lê Anh Quân cũng chính là anh ruột của ông Lê Anh Minh- Phó Chủ tịch HĐQT HSC. Ông Lê Anh Minh đang sở hữu 366.172 cổ phiếu HCM, tỷ lệ 0,03% vốn.

Ảnh minh họa: HSC

Trong một diễn biến khác, mới đây HSC đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, HSC dự kiến phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu HCM đang giao dịch trên 24.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá phát hành cổ phiếu ESOP chưa bằng 1/2 thị giá.

Với 220 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, HSC sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải tỏa dần theo thời gian. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 12 tháng; 30% lượng cổ phiếu phát hành được giải tỏa sau 24 tháng và 30% lượng cổ phiếu còn lại được giải tỏa sau 36 tháng.

HSC công bố danh sách 110 cán bộ nhân viên dự kiến tham gia mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang được phân bổ nhiều nhất 2,5 triệu cổ phiếu, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Huân dự mua 430.000 cổ phiếu..

Đáng chú ý, HSC đang trong thời gian triển khai chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 4 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 17/7/2026. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 28/8/2026, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/7/2026 đến ngày 26/8/2026.

Với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ gần 10.808 tỷ đồng lên mức gần 13.508 tỷ đồng.